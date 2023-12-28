По словам продюсера, новости про свежие игры серии Silent Hill раскроют в следующем году

Продюсер серии Хадзимэ Окамото сообщил японскому журналу 4Gamer.net, что поклонники могут ожидать появления новостей о будущих играх Silent Hill в 2024 году, и попросил их набраться терпения и подождать еще немного.
Как известно, Silent Hill: Townfall - не единственная игра, находящаяся в разработке. Konami может сообщить нам о ремейке Silent Hill 2, который должен быть самым продвинутым проектом и который, по слухам, появится через несколько месяцев.
Также в производстве находится Silent Hill f, таинственная игра, о которой мы пока видели только короткий трейлер.
Кроме того, в финансовом отчете компании Konami упоминаются "ремейки" серии, что подразумевает возможные обновленные версии не только второй части, но, возможно, и других игр этой знаменитой серии.
лучше ремейк не свежей первой части сделать чем непонятное нечто
Да, первую неплохо было бы переиздать, играл в неё недавно и понимал, что дети сейчас в неё играть уже не смогут :)
Хотелось бы, чтобы выпустили ремастер первых 4-х в стиме, но учитывая какие ремастеры выпускала конами, лучше, наверное, не надо.
А что изменится если эти новости раскрыть сейчас ? Суть игры и так известна, как же эти суки продюссеры с маркетОЛУХАМИ настоедренили своей конспирацией, им бы не видеоигры разрабатывать а технологии космических движков на Релятивистских скоростях..
Ну в 2024 люди, как бы не новостей, а уже выхода ремейка Silent hill 2 ждут.