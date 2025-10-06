По слухам, анонс дополнения к ремейку Silent Hill 2 и версии для Xbox будет приурочен к выходу фильма

По словам инсайдера, анонс дополнения Born From a Wish к ремейку Silent Hill 2 и версии игры для Xbox Series X|S, вероятно, состоится в ближайшее время.
Dusk Golem, который верно сообщил о возрождении серии хорроров от KONAMI до официального анонса, заявил, что новые анонсы прошлогоднего ремейка второй части серии, включая переиздание долгожданного DLC, версии для Xbox Series X|S и новый патч для PlayStation 5 Pro, призванный исправить некоторые из проблем, всё ещё присутствующих в этой версии игры, не должны заставить себя ждать. Эти анонсы, вероятно, связаны с рекламным циклом и датой выхода фильма Return to Silent Hill, основанного на второй части серии и запланированного на 23 января 2026 года.
Поскольку послужной список Dusk Golem не безупречен, следует воспринимать сегодняшние заявления с большой долей скепсиса. В то же время, официальный сайт ремейка Silent Hill 2 за последние несколько дней обновился, намекая на возможность выхода ремейка на других платформах в будущем. Поэтому нет никаких сомнений, что KONAMI и Bloober Team готовятся к анонсу, учитывая, что эксклюзивность игры на PS5 заканчивается 8 октября.
Наверное, Голем платит всем ресурсам, чтобы его везде упоминали, ибо по-другому я не могу понять почему его всё ещё считают авторитетным инсайдером и постоянно пишут в новостях даже после всех разоблачений его "правдивых" и "достоверных" “инсайдов".
Уже второй год подряд прям ко дню рождения подарки: то FF VII Rebirth на 23 января, то Born From a Wish :)
им надо было сделать DLC продолжение сюжета, а именно концовки "воскрешение". там ведь не показан процесс, как он её воскрешает. он просто плывет на лодке не остров, где якобы должен провести ритуал. ну!! - там ведь можно было бы сделать еще часов на 6 игры, с интересными квестами, сюжетом и тд. показать, как он пытается воскресить свою жену
