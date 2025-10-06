По слухам, анонс дополнения к ремейку Silent Hill 2 и версии для Xbox будет приурочен к выходу фильма

По словам инсайдера, анонс дополнения Born From a Wish к ремейку Silent Hill 2 и версии игры для Xbox Series X|S, вероятно, состоится в ближайшее время.

Dusk Golem, который верно сообщил о возрождении серии хорроров от KONAMI до официального анонса, заявил, что новые анонсы прошлогоднего ремейка второй части серии, включая переиздание долгожданного DLC, версии для Xbox Series X|S и новый патч для PlayStation 5 Pro, призванный исправить некоторые из проблем, всё ещё присутствующих в этой версии игры, не должны заставить себя ждать. Эти анонсы, вероятно, связаны с рекламным циклом и датой выхода фильма Return to Silent Hill, основанного на второй части серии и запланированного на 23 января 2026 года.

Поскольку послужной список Dusk Golem не безупречен, следует воспринимать сегодняшние заявления с большой долей скепсиса. В то же время, официальный сайт ремейка Silent Hill 2 за последние несколько дней обновился, намекая на возможность выхода ремейка на других платформах в будущем. Поэтому нет никаких сомнений, что KONAMI и Bloober Team готовятся к анонсу, учитывая, что эксклюзивность игры на PS5 заканчивается 8 октября.