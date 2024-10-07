Поклонники франшизы Silent Hill в восторге от отсылки в ремейке Silent Hill 2

Поклонники франшизы Silent Hill были в восторге от отсылки в ремейке Silent Hill 2, которая напоминает о скандальной коллекции Silent Hill HD.

HD-версии второй и третьей частей игры, выпущенные в 2012 году, подверглись критике за множество недоработок, включая технические проблемы и общее низкое качество. Одним из наиболее спорных моментов стал печально известный знак ранчо, который встречает главного героя.

Суть заключалась в том, что название места (Silent Hill Ranch) на знаке было оформлено с использованием шрифта Comic Sans, что выглядело крайне неуместно в контексте мрачного сюжета. Многие фанаты тогда считали, что кто-то из создателей HD-издания просто не позаботился о замене шрифта или стилизации надписи.

Как выяснилось, разработчики ремейка из Bloober Team решили сохранить этот знак в своей версии. Фанаты были в восторге от этой «пасхалки», которой они нашли весьма забавной.

Ремейк, между прочим, получает довольно высокие оценки от игроков, а напоминание о прошедшем неудачном переиздании на этом фоне выглядит довольно иронично.

Успех новой игры не пострадал даже от наплыва критиков, которые начали вносить вымышленные изменения на страничку игры в «Википедии». Вскоре ситуацию исправили, и сейчас страница новой версии выглядит вполне стандартно.