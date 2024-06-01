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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 191 оценка

Пользователи остались недовольны обновленной внешностью Анжелы Ороско в ремейке Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Вчера компания Konami и студия Bloober Team представили новый трейлер, геймплей, а так же открыли предзаказы на предстоящий ремейк Silent Hill 2.

Сразу после выхода трейлера, пользователи забросали разработчиков гневными сообщениями и дизлайками касательно обновленной внешности персонажа Анжелы Ороско. Основная причина недовольства заключается в том, что новая внешность не слишком сочетается с образом девушки, которая страдает суицидальными наклонностями из-за пережитого в прошлом насилия.

Оригинальная Анжела Ороско
Оригинальная Анжела Ороско
Анжела Ороско в ремейке
Анжела Ороско в ремейке

Пользователи считают, что теперь она выглядит как боди-позитивщица, и что разработчики испортили внешность и задумку оригинального персонажа ради следованию современных трендов. Так же, по мнению пользователей, оригинальная озвучка персонажа больше подходила образу героини. Некоторые из самых популярных комментариев под трейлером:

Она бы съела Пирамидоголового, приняв его за чипсы Doritos. С другой стороны, это развязало бы нам руки и освободило от угрозы, чтобы мы могли найти для нее немного Оземпика.
Она выглядит как симпатичная женщина, но которая любит фастфуд и насыщает свои артерии трансжирами.
Она выглядит так, будто съела несколько пчел.
Анжела, моя девочка, что они с тобой сделали...
Они непреднамеренно раскрыли самую страшную часть игры: Анжелу.
Голос Анжелы в оригинале создавал впечатление, будто она пережила травму. Мне не хватает этой интонации.

Пользователи уже сделали ряд мемов на тему новой внешности Анжелы Ороско:

С возвращением, Петруччо Аудиторе

Тем не менее, пользователи надеются, что как и в случае с Джеймсом, разработчики прислушаются к критике игроков и успеют исправить внешность персонажа к релизу игры. В противном случае, если этого не сделают сами разработчики, то почти наверняка исправление внешности Анжелы Ороско станет одной из первых целей моддеров на PC.

Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 8 октября текущего года.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Oscilograf

чо это за свинья щекастая?

4
Go_Ra

"ЭТО" - сестра Элой из Хорайзена 2 !!! -)))

6
Oscilograf Go_Ra

а выглядит как страшный финальный босс...

2
Пользователь ВКонтакте Go_Ra

Это твоя семья // Vengel Bryde

-4
askazanov

Мда... Сейчас же в играх уродство в почте у заднеприводных))))

4
Paladin_Smith

всегда было, для них

0
bysaturn

С Логвинова орнул немного)

3
Сергей Понащенко

Чувствуется школа Элой!

2
askazanov

Ждём мододелов, они исправят это недоразумение)

2
Анна Кранцове

ахахахахахахахаххахахаххаха это что еще за пухлое лицо ее че оса укусило ? че за кринж это мода такая делать такие лица ?

1
Пользователь ВКонтакте

Только Анджелы? Да там ужасно все. ИМХО даже хуже чем было. // Мурат Хашкулов

1
Manrin

Разработчикам нужно пройти курсы повышения квалификации в разработке персонажей, в частности лиц. Почему игроки им постоянно должны указывать на косяки как каким-то студентам первого курса, они проф. разработчики и сами обязаны видеть и различать безвкусного персонажа и качественно проработанного и запоминающегося.

0
BluntZebulon

Они уже заняты на курсам по разнообразию и десексуализации

0
Gelyr

Поднабрала чуток за столько лет, нужно в спорт зал походить

0
dreamevil2067

А чему тут можно быть довольным.Квадратной морде

0
Denv3r 13

Просто щёки надо убрать и всё))) Может исправят, наверняка то делается за 5 минут в редакторе)) Джеймса исправили же)

0
CT3H

Мляяя.. так это она?!.. Думал это просто какая-то очень второстепенная левая баба. Мляяя...это реально печаль.

0
Пользователь ВКонтакте

феминистки лекуют! // Владимир Николаевич

0
Nell_0071

Та подумаешь полная внешность, мне лично в ориге не нравилась она. Она была больно страшная и отвратительная

-6