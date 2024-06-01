Пользователи остались недовольны обновленной внешностью Анжелы Ороско в ремейке Silent Hill 2

Вчера компания Konami и студия Bloober Team представили новый трейлер, геймплей, а так же открыли предзаказы на предстоящий ремейк Silent Hill 2.
Сразу после выхода трейлера, пользователи забросали разработчиков гневными сообщениями и дизлайками касательно обновленной внешности персонажа Анжелы Ороско. Основная причина недовольства заключается в том, что новая внешность не слишком сочетается с образом девушки, которая страдает суицидальными наклонностями из-за пережитого в прошлом насилия.
Пользователи считают, что теперь она выглядит как боди-позитивщица, и что разработчики испортили внешность и задумку оригинального персонажа ради следованию современных трендов. Так же, по мнению пользователей, оригинальная озвучка персонажа больше подходила образу героини. Некоторые из самых популярных комментариев под трейлером:
Она бы съела Пирамидоголового, приняв его за чипсы Doritos. С другой стороны, это развязало бы нам руки и освободило от угрозы, чтобы мы могли найти для нее немного Оземпика.
Она выглядит как симпатичная женщина, но которая любит фастфуд и насыщает свои артерии трансжирами.
Она выглядит так, будто съела несколько пчел.
Анжела, моя девочка, что они с тобой сделали...
Они непреднамеренно раскрыли самую страшную часть игры: Анжелу.
Голос Анжелы в оригинале создавал впечатление, будто она пережила травму. Мне не хватает этой интонации.
Пользователи уже сделали ряд мемов на тему новой внешности Анжелы Ороско:
Тем не менее, пользователи надеются, что как и в случае с Джеймсом, разработчики прислушаются к критике игроков и успеют исправить внешность персонажа к релизу игры. В противном случае, если этого не сделают сами разработчики, то почти наверняка исправление внешности Анжелы Ороско станет одной из первых целей моддеров на PC.
Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 8 октября текущего года.
чо это за свинья щекастая?
"ЭТО" - сестра Элой из Хорайзена 2 !!! -)))
а выглядит как страшный финальный босс...
Это твоя семья // Vengel Bryde
Мда... Сейчас же в играх уродство в почте у заднеприводных))))
всегда было, для них
С Логвинова орнул немного)
Чувствуется школа Элой!
Ждём мододелов, они исправят это недоразумение)
ахахахахахахахаххахахаххаха это что еще за пухлое лицо ее че оса укусило ? че за кринж это мода такая делать такие лица ?
Только Анджелы? Да там ужасно все. ИМХО даже хуже чем было. // Мурат Хашкулов
Разработчикам нужно пройти курсы повышения квалификации в разработке персонажей, в частности лиц. Почему игроки им постоянно должны указывать на косяки как каким-то студентам первого курса, они проф. разработчики и сами обязаны видеть и различать безвкусного персонажа и качественно проработанного и запоминающегося.
Они уже заняты на курсам по разнообразию и десексуализации
Поднабрала чуток за столько лет, нужно в спорт зал походить
А чему тут можно быть довольным.Квадратной морде
Просто щёки надо убрать и всё))) Может исправят, наверняка то делается за 5 минут в редакторе)) Джеймса исправили же)
Мляяя.. так это она?!.. Думал это просто какая-то очень второстепенная левая баба. Мляяя...это реально печаль.
феминистки лекуют! // Владимир Николаевич
Та подумаешь полная внешность, мне лично в ориге не нравилась она. Она была больно страшная и отвратительная