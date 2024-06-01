Пользователи остались недовольны обновленной внешностью Анжелы Ороско в ремейке Silent Hill 2

Вчера компания Konami и студия Bloober Team представили новый трейлер, геймплей, а так же открыли предзаказы на предстоящий ремейк Silent Hill 2.

Сразу после выхода трейлера, пользователи забросали разработчиков гневными сообщениями и дизлайками касательно обновленной внешности персонажа Анжелы Ороско. Основная причина недовольства заключается в том, что новая внешность не слишком сочетается с образом девушки, которая страдает суицидальными наклонностями из-за пережитого в прошлом насилия.

Оригинальная Анжела Ороско

Анжела Ороско в ремейке

Пользователи считают, что теперь она выглядит как боди-позитивщица, и что разработчики испортили внешность и задумку оригинального персонажа ради следованию современных трендов. Так же, по мнению пользователей, оригинальная озвучка персонажа больше подходила образу героини. Некоторые из самых популярных комментариев под трейлером:

Она бы съела Пирамидоголового, приняв его за чипсы Doritos. С другой стороны, это развязало бы нам руки и освободило от угрозы, чтобы мы могли найти для нее немного Оземпика.

Она выглядит как симпатичная женщина, но которая любит фастфуд и насыщает свои артерии трансжирами.

Она выглядит так, будто съела несколько пчел.

Анжела, моя девочка, что они с тобой сделали...

Они непреднамеренно раскрыли самую страшную часть игры: Анжелу.

Голос Анжелы в оригинале создавал впечатление, будто она пережила травму. Мне не хватает этой интонации.

Пользователи уже сделали ряд мемов на тему новой внешности Анжелы Ороско:

Тем не менее, пользователи надеются, что как и в случае с Джеймсом, разработчики прислушаются к критике игроков и успеют исправить внешность персонажа к релизу игры. В противном случае, если этого не сделают сами разработчики, то почти наверняка исправление внешности Анжелы Ороско станет одной из первых целей моддеров на PC.

Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 8 октября текущего года.