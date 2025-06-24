Порно пародия и недоумение от разработчика Baldur's Gate 3: реакция на кадры из фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

Поклонники культового хоррора Silent Hill 2 уже долгое время ждали хоть какой-то информации о запланированной экранизации. Однако создатели фильма всё это время предпочитали молчание, и лишь недавно появившиеся официальные кадры из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» вызвали не облегчение, а настоящий шок у фанатов. Сцены с Джеймсом Сандерлендом и Марией, опубликованные в сети, сразу же стали объектом жесткой критики — причём не только от рядовых зрителей.
На опубликованных изображениях Джеймс ещё сохраняет сходство с героем из игры, но вот внешний вид Марии вызвал массу вопросов: слишком броский макияж, неестественный парик и одежда с дешёвым блеском. Один из пользователей сравнил кадры с «фанфиком или завязкой к дешёвой порно-пародии», а другой добавил: «Пожалуйста, не гуглите это, если не хотите увидеть Пирамидоголового в очень странном контексте».
Своё мнение высказал и представитель индустрии: директор по издательству Baldur’s Gate 3 и студии Larian Майкл Даус, который написал в соцсетях: «Это что, должно пугать?» — явно выражая разочарование увиденным.
Хотя нашлись и те, кто воспринял кадры с иронией, отметив, что образ Марии и должен быть «немного пошлым». Но даже в этих отзывах сквозит сомнение в качестве будущего фильма.
Премьера фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" намечена на 23 января 2026 года, включая прокат в российских кинотеатрах. А уже осенью 2025-го поклонников ждёт релиз Silent Hill f — новой части легендарной серии, что явно даст фанатам повод для обсуждений, даже если экранизация окажется неудачной.
Порно пародия и недоумение
Как и сам игра
После шикарного ремейка 2 части игры в создании фильма я не вижу никакого смысла (во всяком случае, для игроков). Ну что ещё он может нам показать и рассказать такого, чего мы не видели в игре?
Наверное, смысл смотреть его будет только тем, кто не играет в игры. Да и сомневаюсь я, что то, что так хорошо было показано в игре (за редким исключением), они смогут также хорошо показать и реализовать в фильме. И насколько качественно это будет сделано, тоже вызывает вопросы и кучу скепсиса (особенно если вспомнить вышедшие фильмы по Сайлент Хилл, которые для тех, кто разбирается в лоре, были ну такие себе).
В общем, здесь можно пожелать создателям фильма лишь одно - Не обосритесь.
Пусть лучше будет хреновый фильм и мы скажем что он хреновый, чем не будет ничего. А вдруг будет неплохая экранизация.
Самый первый СХ с Радой Митчелл был норм.
Шансов на это мало. Когда в последний раз по играм была хорошая экранизация? Из последнего я помню только неплохой сериал по Fallout (но это сериал, а не фильм). Да и знаешь, лучше пусть не будет вообще.
Приведу небольшой пример. Есть серия фильмов ужасов, которые мне нравятся под названием Джиперс Криперс (первые 2 фильма были достаточно хороши). А вот то, что было дальше - это просто полный пиз.дец. После них хотелось стереть себе память и вырвать глаза (не буквально, само-собой). Поэтому нет. В этом я с тобой не согласен.
Пусть лучше фильм не выйдет или его закроют, чем выйдет и получится хреновым, опозорив серию.
Каким местом он сохраняет? С таким же успехом можно было надеть зеленую куртку из кожи на любого и заявить что он сохраняет сходство. Потому что цвет зеленый? Ни материал, ни фасон не те. И самое главное сам актер так же похож на Джеймса, как Джилл из последнего фильма по обителю зла и Альберт Вескер из сериала по тому же резиденту.