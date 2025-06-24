Порно пародия и недоумение от разработчика Baldur's Gate 3: реакция на кадры из фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

Поклонники культового хоррора Silent Hill 2 уже долгое время ждали хоть какой-то информации о запланированной экранизации. Однако создатели фильма всё это время предпочитали молчание, и лишь недавно появившиеся официальные кадры из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» вызвали не облегчение, а настоящий шок у фанатов. Сцены с Джеймсом Сандерлендом и Марией, опубликованные в сети, сразу же стали объектом жесткой критики — причём не только от рядовых зрителей.

На опубликованных изображениях Джеймс ещё сохраняет сходство с героем из игры, но вот внешний вид Марии вызвал массу вопросов: слишком броский макияж, неестественный парик и одежда с дешёвым блеском. Один из пользователей сравнил кадры с «фанфиком или завязкой к дешёвой порно-пародии», а другой добавил: «Пожалуйста, не гуглите это, если не хотите увидеть Пирамидоголового в очень странном контексте».

Своё мнение высказал и представитель индустрии: директор по издательству Baldur’s Gate 3 и студии Larian Майкл Даус, который написал в соцсетях: «Это что, должно пугать?» — явно выражая разочарование увиденным.

Хотя нашлись и те, кто воспринял кадры с иронией, отметив, что образ Марии и должен быть «немного пошлым». Но даже в этих отзывах сквозит сомнение в качестве будущего фильма.

Премьера фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" намечена на 23 января 2026 года, включая прокат в российских кинотеатрах. А уже осенью 2025-го поклонников ждёт релиз Silent Hill f — новой части легендарной серии, что явно даст фанатам повод для обсуждений, даже если экранизация окажется неудачной.