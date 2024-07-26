Появились новые геймплейные фрагменты из ремейка Silent Hill 2

Сегодня студия Bloober Team и издательство Konami поделились новыми геймплейными фрагментами из предстоящего ремейка Silent Hill 2, в которых показана битва Джеймса с врагами.

В игре рассказывается о Джеймсе Сандерленде, который получает загадочное письмо от недавно умершей жены, которая зовет его в таинственный город Сайлент Хилл. Однако по прибытию он обнаруживает что город сильно преобразился неизвестным злом.

Выход игры состоится 8 октября на PC и PS5.