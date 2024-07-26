Появились новые геймплейные фрагменты из ремейка Silent Hill 2

Сегодня студия Bloober Team и издательство Konami поделились новыми геймплейными фрагментами из предстоящего ремейка Silent Hill 2, в которых показана битва Джеймса с врагами.
В игре рассказывается о Джеймсе Сандерленде, который получает загадочное письмо от недавно умершей жены, которая зовет его в таинственный город Сайлент Хилл. Однако по прибытию он обнаруживает что город сильно преобразился неизвестным злом.
Выход игры состоится 8 октября на PC и PS5.
Откровений не будет. Время не то. Если игра будет хотя бы неплохой - это уже хорошо.
Короче, я написал то, что и так все знают.
но не все готовы признавать. Я поначалу не обращал внимания, а потом разные недочёты и ШИРОКАЯ МОРДА АНЖЕЛЫ разбили мои розовые очки
Да уже хер с ней. Мододелы починят.
Наверное...
Вот именно что наверное, ремейк Мертвого космоса мододелы до сих пор не поченили.
Классные фрагменты в которых ни фига ни чего не видно и непонятно!)))
Атмосферы Сайлент Хилла нет. Сделали шутер какой-то...