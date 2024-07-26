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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 245 оценок

Появились новые геймплейные фрагменты из ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Сегодня студия Bloober Team и издательство Konami поделились новыми геймплейными фрагментами из предстоящего ремейка Silent Hill 2, в которых показана битва Джеймса с врагами.

В игре рассказывается о Джеймсе Сандерленде, который получает загадочное письмо от недавно умершей жены, которая зовет его в таинственный город Сайлент Хилл. Однако по прибытию он обнаруживает что город сильно преобразился неизвестным злом.

Выход игры состоится 8 октября на PC и PS5.

-6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Robert Blake

Откровений не будет. Время не то. Если игра будет хотя бы неплохой - это уже хорошо.

Короче, я написал то, что и так все знают.

2
BluntZebulon

но не все готовы признавать. Я поначалу не обращал внимания, а потом разные недочёты и ШИРОКАЯ МОРДА АНЖЕЛЫ разбили мои розовые очки

-1
Robert Blake BluntZebulon

Да уже хер с ней. Мододелы починят.

Наверное...

1
Gelyr Robert Blake

Вот именно что наверное, ремейк Мертвого космоса мододелы до сих пор не поченили.

1
askazanov

Классные фрагменты в которых ни фига ни чего не видно и непонятно!)))

1
Ahnx

Атмосферы Сайлент Хилла нет. Сделали шутер какой-то...

0