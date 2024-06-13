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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.1 1 223 оценки

Появился новый скриншот Пирамидоголового из ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Пользователи обнаружили в описании предстоящего ремейка Silent Hill 2 на японской торговой площадке Rakuten новый скриншот из игры, на котором представлен обновленный Пирамидоголовый, который вооружен огромным тесаком.

В игре рассказывается о Джеймсе Сандерленде, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры. В письме она просит его приехать в городок Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.

Ремейк Silent Hill 2 разрабатывается студией Bloober Team. Игра выйдет 8 октября 2024 года на PC и PlayStation 5.

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