ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 060 оценок

Представлена новая фигурка женской версии Пирамидоголового из Silent Hill

Gruz_ Gruz_

Компания Demon Core Studios опубликовала фотографии новой коллекционной фигурки по мотивам культового хоррор-сериала Silent Hill 2, издаваемого Konami. На фото показана женская версия фигурки Red Pyramid Thing (Красная Пирамида), также известного в сообществе как Пирамидоголовый.

Фигурка выполнена в масштабе 1:6 и представляет собой полуобнаженную Пирамидоголовую с гигантским тесаком в правой руке. Ее поза напоминает о культовом образе этого персонажа, символом которого является гигантский железный тесак, с которым он обычно ходит. В комплекте с фигуркой, как это обычно бывает, прилагается специальная подставка.

+ ещё 2 картинки

Напомним, что название Пирамидоголовый (англ. Pyramid Head) дали фанаты и сообщество, тогда как настоящее имя монстра было придумано Масахиро Ито, арт-директором второй части серии игр Silent Hill. После появления Пирамидоголовый стал одним из самых узнаваемых и культовых монстров франшизы, фактически став неким олицетворением всей серии.

В продажу фигурка должна поступить где-то в конце 2025 года и будет стоить в районе 300 долларов (около 30 тысяч рублей).

46
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
ZAUSA
46
ТемныйВластелин

так бы поступил любой уважающий себя мужик)

1
Kokoprime1991
18
Max Rolens

Теперь ясно зачем пирамидоголовому такой длинный "дрын"

11
Ghost_God

Жаль что мододелы не сделали такого Пирамидоголового в игре.

5
Sponsored

Превью очень похоже на нейросеть, если четсно

4
Gords

Это уже признак психоза.

1
The Great Troll

версию для друзей.

4
Jarvis666

Мужская гачи-версия всё равно лучше. Только покрасить и готово))

4
Retro_Gamer91

Что значит только покрасить? Как будто это так легко.

0
ТентаклЪ

Покрас как раз и будет самым дорогим удовольствием)

0
AverageSheep

Антисекс

2
Пользователь ВКонтакте

фигня же // Кирилл Гордый

2
MNM 1985
2
saa0891

Подставка тоже зачётная.

1
Пользователь ВКонтакте

Хрень по мотивам киношного образа. // Игорь Сергеев

1
nicomedes

А где ссылка на магазин?

0
SOLUS5678

Красота!!!.

0
Xenoscape

Я от такого и убегать не стал бы наверно)

0
lucsses

Тогда на наверно лучше: Пирамидоголовая!

0
Кей Овальд

А внезапно даже огонь.

-1
Serega-Rus

бля чего это все? это был грех героя 2й игры а не бабы какой то!

-1
Pycckuu_XAKEP

о, опять эти дрочеры до очередного игрового мира добрались

-4
Retro_Gamer91

А ты не дрочишь?

0