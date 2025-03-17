Представлена новая фигурка женской версии Пирамидоголового из Silent Hill

Компания Demon Core Studios опубликовала фотографии новой коллекционной фигурки по мотивам культового хоррор-сериала Silent Hill 2, издаваемого Konami. На фото показана женская версия фигурки Red Pyramid Thing (Красная Пирамида), также известного в сообществе как Пирамидоголовый.

Фигурка выполнена в масштабе 1:6 и представляет собой полуобнаженную Пирамидоголовую с гигантским тесаком в правой руке. Ее поза напоминает о культовом образе этого персонажа, символом которого является гигантский железный тесак, с которым он обычно ходит. В комплекте с фигуркой, как это обычно бывает, прилагается специальная подставка.

Напомним, что название Пирамидоголовый (англ. Pyramid Head) дали фанаты и сообщество, тогда как настоящее имя монстра было придумано Масахиро Ито, арт-директором второй части серии игр Silent Hill. После появления Пирамидоголовый стал одним из самых узнаваемых и культовых монстров франшизы, фактически став неким олицетворением всей серии.

В продажу фигурка должна поступить где-то в конце 2025 года и будет стоить в районе 300 долларов (около 30 тысяч рублей).