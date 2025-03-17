Представлена новая фигурка женской версии Пирамидоголового из Silent Hill

Компания Demon Core Studios опубликовала фотографии новой коллекционной фигурки по мотивам культового хоррор-сериала Silent Hill 2, издаваемого Konami. На фото показана женская версия фигурки Red Pyramid Thing (Красная Пирамида), также известного в сообществе как Пирамидоголовый.
Фигурка выполнена в масштабе 1:6 и представляет собой полуобнаженную Пирамидоголовую с гигантским тесаком в правой руке. Ее поза напоминает о культовом образе этого персонажа, символом которого является гигантский железный тесак, с которым он обычно ходит. В комплекте с фигуркой, как это обычно бывает, прилагается специальная подставка.
Напомним, что название Пирамидоголовый (англ. Pyramid Head) дали фанаты и сообщество, тогда как настоящее имя монстра было придумано Масахиро Ито, арт-директором второй части серии игр Silent Hill. После появления Пирамидоголовый стал одним из самых узнаваемых и культовых монстров франшизы, фактически став неким олицетворением всей серии.
В продажу фигурка должна поступить где-то в конце 2025 года и будет стоить в районе 300 долларов (около 30 тысяч рублей).
так бы поступил любой уважающий себя мужик)
Теперь ясно зачем пирамидоголовому такой длинный "дрын"
Жаль что мододелы не сделали такого Пирамидоголового в игре.
Превью очень похоже на нейросеть, если четсно
Это уже признак психоза.
версию для друзей.
Мужская гачи-версия всё равно лучше. Только покрасить и готово))
Что значит только покрасить? Как будто это так легко.
Покрас как раз и будет самым дорогим удовольствием)
Антисекс
фигня же // Кирилл Гордый
Подставка тоже зачётная.
Хрень по мотивам киношного образа. // Игорь Сергеев
А где ссылка на магазин?
Красота!!!.
Я от такого и убегать не стал бы наверно)
Тогда на наверно лучше: Пирамидоголовая!
А внезапно даже огонь.
бля чего это все? это был грех героя 2й игры а не бабы какой то!
о, опять эти дрочеры до очередного игрового мира добрались
А ты не дрочишь?