Премьера фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" состоится 23 января 2026 года

Сообщается, что премьера предстоящего хоррора "Возвращение в Сайлент Хилл" состоится 23 января 2026 года. Ранее создатели фильма планировали выпустить его этой осенью, но в итоге решили перенести премьеру фильма на следующий год.

Фильм расскажет о Джеймсе, сломленном после разлуки со своей единственной любовью. Когда таинственное письмо зовет его обратно в Сайлент Хилл на ее поиски, он обнаруживает некогда узнаваемый город, преображенный неизвестным злом. По мере того как Джеймс спускается все глубже во тьму, он сталкивается с ужасающими фигурами, как знакомыми, так и новыми, и начинает сомневаться в собственном здравомыслии, пытаясь разобраться в реальности и продержаться достаточно долго, чтобы спасти свою потерянную любовь.

Режиссером стал Кристоф Ган, который снял оригинальный "Сайлент Хилл". Главные роли в новом фильме сыграли Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон.