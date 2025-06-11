Премьера фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" состоится 23 января 2026 года

Сообщается, что премьера предстоящего хоррора "Возвращение в Сайлент Хилл" состоится 23 января 2026 года. Ранее создатели фильма планировали выпустить его этой осенью, но в итоге решили перенести премьеру фильма на следующий год.
Фильм расскажет о Джеймсе, сломленном после разлуки со своей единственной любовью. Когда таинственное письмо зовет его обратно в Сайлент Хилл на ее поиски, он обнаруживает некогда узнаваемый город, преображенный неизвестным злом. По мере того как Джеймс спускается все глубже во тьму, он сталкивается с ужасающими фигурами, как знакомыми, так и новыми, и начинает сомневаться в собственном здравомыслии, пытаясь разобраться в реальности и продержаться достаточно долго, чтобы спасти свою потерянную любовь.
Режиссером стал Кристоф Ган, который снял оригинальный "Сайлент Хилл". Главные роли в новом фильме сыграли Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон.
Хз че там за возвращение такое у них. Я всегда думал, что оттуда никто не возвращается по задумке и билет в один конец, а не то чтобы как на экскурсию ездят. Захотел приехал, захотел уехал.
Джеймс был там с Мэри, хорошо провели время. Потом он решил туда вернуться, погулять, повспоминать;)
ремейк игры кстате хорошим был)))))))
Так долго
не долго
Долго
Не долго
Если смогут создать атмосферу мрачняка и безысходности как в оригинале (хотя бы на 50%), то уже будет неплохо.
Сказачные дебилы. Фильм был снят ещё в середине прошлого года и тогда же был представлен трейлер. Они могли выпустить фильм одновременно с Шедевралтным ремейком SH2 и на хпйпе грести бабло... Вместо этого они отложили премьеру почти на полтора года!! Логика вышла из чата ....
Ну к основной игре не успели. Может Конами где-то к этой дате теперь дополнение про Марию запланировали релизнуть.