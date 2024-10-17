Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили 1 миллион копий за 3 дня после релиза

После долгого ожидания ремейк Silent Hill 2 наконец-то вышел. Игра была хорошо принята игроками и специализированными критиками, получив много похвал за то, как она переосмыслила эту классику.

Теперь Konami и Bloober Team сообщили, что игра достигла впечатляющей отметки продаж. Как было объявлено, Silent Hill 2 Remake уже достигла отметки в 1 миллион копий по всему миру, включая как цифровые продажи, так и отгруженные физические копии.

Цифры относятся к 11 октября, то есть они представляют первые 3 дня после запуска и должны быть еще выше на данный момент.

Konami Digital Entertainment, Inc. с радостью сообщает, что совокупные мировые поставки [по состоянию на 11 октября] психологического хоррора SILENT HILL 2 (PlayStation 5, Steam), выпущенного 8 октября, превысили один миллион копий.