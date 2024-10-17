Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили 1 миллион копий за 3 дня после релиза

После долгого ожидания ремейк Silent Hill 2 наконец-то вышел. Игра была хорошо принята игроками и специализированными критиками, получив много похвал за то, как она переосмыслила эту классику.
Теперь Konami и Bloober Team сообщили, что игра достигла впечатляющей отметки продаж. Как было объявлено, Silent Hill 2 Remake уже достигла отметки в 1 миллион копий по всему миру, включая как цифровые продажи, так и отгруженные физические копии.
Цифры относятся к 11 октября, то есть они представляют первые 3 дня после запуска и должны быть еще выше на данный момент.
Konami Digital Entertainment, Inc. с радостью сообщает, что совокупные мировые поставки [по состоянию на 11 октября] психологического хоррора SILENT HILL 2 (PlayStation 5, Steam), выпущенного 8 октября, превысили один миллион копий.
Хорошей игре хорошие продажи
Ну и чего уж, хороших продаж, загрузок и на известных ресурсах тоже
самому не смешно? ты сейчас хорошей игре желаешь побольше скачиваний, а не покупок?
Купить я её не могу в стиме(без смены региона, а регион я менять не хочу), через через сторонние площадки игру не купить тоже, издатель запретил гифты, остается зеленый магазин
Я тоже хотел купить, но увы без смены региона никак. Так обычно на сторонних площадках покупаю то что можно тем же гифтом, а с этой игрой вообще никак. Вот и остается зеленый магазин
Надеюсь продажи все же будут хорошие, а то после пикового онлайна в Стиме, в 22k как-то приуныл и мечты о ремейке Комнаты/Новой части начали таять.
Это ж хорош, значит увидим новые ремейки, или новые части