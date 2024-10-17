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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 973 оценки

Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили 1 миллион копий за 3 дня после релиза

monk70
Новости

После долгого ожидания ремейк Silent Hill 2 наконец-то вышел. Игра была хорошо принята игроками и специализированными критиками, получив много похвал за то, как она переосмыслила эту классику.

Теперь Konami и Bloober Team сообщили, что игра достигла впечатляющей отметки продаж. Как было объявлено, Silent Hill 2 Remake уже достигла отметки в 1 миллион копий по всему миру, включая как цифровые продажи, так и отгруженные физические копии.

Цифры относятся к 11 октября, то есть они представляют первые 3 дня после запуска и должны быть еще выше на данный момент.

Konami Digital Entertainment, Inc. с радостью сообщает, что совокупные мировые поставки [по состоянию на 11 октября] психологического хоррора SILENT HILL 2 (PlayStation 5, Steam), выпущенного 8 октября, превысили один миллион копий.
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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Madiark

Хорошей игре хорошие продажи

5
Swit-vlad

Ну и чего уж, хороших продаж, загрузок и на известных ресурсах тоже

0
Александр Назарко Swit-vlad

самому не смешно? ты сейчас хорошей игре желаешь побольше скачиваний, а не покупок?

-5
Swit-vlad Александр Назарко

Купить я её не могу в стиме(без смены региона, а регион я менять не хочу), через через сторонние площадки игру не купить тоже, издатель запретил гифты, остается зеленый магазин

3
Константин335 Swit-vlad

Я тоже хотел купить, но увы без смены региона никак. Так обычно на сторонних площадках покупаю то что можно тем же гифтом, а с этой игрой вообще никак. Вот и остается зеленый магазин

2
Swit-vlad Константин335
0
HuskyRescue

Надеюсь продажи все же будут хорошие, а то после пикового онлайна в Стиме, в 22k как-то приуныл и мечты о ремейке Комнаты/Новой части начали таять.

0
Heather123

Это ж хорош, значит увидим новые ремейки, или новые части

0