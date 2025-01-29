Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили два миллиона копий

Общее количество продаж ремейка Silent Hill 2 превысило два миллиона копий по всему миру по состоянию на 23 января, сообщили издатель Konami и разработчик Bloober Team.

Silent Hill 2 была выпущена для PlayStation 5 и PC через Steam 8 октября 2024 года. К 11 октября объем поставок и цифровых продаж превысил миллион единиц.

Получив письмо от покойной жены, Джеймс отправляется в Сайлент Хилл, место, где они пережили множество воспоминаний, надеясь увидеть её снова. Там, у озера, он встречает женщину, которая пугающе похожа на её образ...