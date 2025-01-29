Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили два миллиона копий

Общее количество продаж ремейка Silent Hill 2 превысило два миллиона копий по всему миру по состоянию на 23 января, сообщили издатель Konami и разработчик Bloober Team.
Silent Hill 2 была выпущена для PlayStation 5 и PC через Steam 8 октября 2024 года. К 11 октября объем поставок и цифровых продаж превысил миллион единиц.
Получив письмо от покойной жены, Джеймс отправляется в Сайлент Хилл, место, где они пережили множество воспоминаний, надеясь увидеть её снова. Там, у озера, он встречает женщину, которая пугающе похожа на её образ...
Не мало?
Хорроры - весьма нишевый жанр все таки. Даже, если это известная серия
Лучше всего выстреливают кооперативные хорроры, но это во многом благодаря именно кооперативу
Для такой игры 2 лямо прилично, думаю если бы стрельнула до 6 лямов хотя бы то мы бы услышали о запуске в производство продолжения или ремейка первой части...
Рад за игру
Будет 3 будет новый ремейк за 2 они врядли одобрят
Легендарной игре - легендарные продажи.
Как говорила Сарком "2 миллиона проданных копий достаточно для сиквела". Правда говорила она это в 2014ом. А сейчас, с развитием технологий игры то дишевле стоят, лол.
Хорошей игре хорошие продажи 👍👍👍
Легенда
мало конечно, хотелось бы 20млн, но это хоррор, учитывая затраты, он уже окупился с лихвой
Интересно, из 2 млн сколько людей допрошли её до конца? Лично я удалил её на Тюрьме и досмотрел остаток на Ютубе, с перемоткой. Игра слишком затянута, часов 10-12, бродилке с редкими пострелушками, вполне хватило бы.
Маловато конечно, на фоне того же ремейка Резика 4. Я понимаю, что резик - попса, а сайлент почти арт-хаус, но все-таки. Думал хотя бы 5 млн. будет. Обидно
Продаж можно было бы ещё больше осуществить не делая персонажей страшными в угоду меньшиствам
Нормально там все с ними, на людей хоть похожи, а не на кукол
А где ты там увидел страшных персонажей? Мэри красивая, вторая которая с прибабахом тоже не уродина, ей ее внешность очень
игра на один раз, через силу заставил себя пройти до конца пиратку и удалил
Многовато для этого статтерящего кала
Сильно переоценённая игра.
Назовите страшные игры по вашему мнению которые заслуживают внимания
Интересно ваше мнение услышать
Его вполне можно понять, щас стим переполнен инди помоями на 2-4 часа, где сюжет слизан или почти слизан с того же sh 2 , и конечно после этого перенасыщения зумеров такая игра не торкает, меня она 20 лет назад заставила пустить скупую слезу, но тогда таких игр мало было
да тот же ремейк дед спейса куда страшнее с монстрами, которые в тихом коридоре за спиной крадутся
Я же не сказал, что игра плохая. Просто она имеет завышенные оценки, ведь в ней есть недостатки, и они как по мне весомые.