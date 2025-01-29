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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 904 оценки

Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили два миллиона копий

butcher69
Новости

Общее количество продаж ремейка Silent Hill 2 превысило два миллиона копий по всему миру по состоянию на 23 января, сообщили издатель Konami и разработчик Bloober Team.

Silent Hill 2 была выпущена для PlayStation 5 и PC через Steam 8 октября 2024 года. К 11 октября объем поставок и цифровых продаж превысил миллион единиц.

Получив письмо от покойной жены, Джеймс отправляется в Сайлент Хилл, место, где они пережили множество воспоминаний, надеясь увидеть её снова. Там, у озера, он встречает женщину, которая пугающе похожа на её образ...

7
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Vetrjak

Не мало?

5
PolGhost

Хорроры - весьма нишевый жанр все таки. Даже, если это известная серия

Лучше всего выстреливают кооперативные хорроры, но это во многом благодаря именно кооперативу

2
Mazaxati

Для такой игры 2 лямо прилично, думаю если бы стрельнула до 6 лямов хотя бы то мы бы услышали о запуске в производство продолжения или ремейка первой части...

4
Opus Magnum

Рад за игру

2
Punisher1

Будет 3 будет новый ремейк за 2 они врядли одобрят

2
Yoshemitsu

Легендарной игре - легендарные продажи.

Как говорила Сарком "2 миллиона проданных копий достаточно для сиквела". Правда говорила она это в 2014ом. А сейчас, с развитием технологий игры то дишевле стоят, лол.

2
EvgeniiV

Хорошей игре хорошие продажи 👍👍👍

1
itzendixog

Легенда

0
Темный-Властелин

мало конечно, хотелось бы 20млн, но это хоррор, учитывая затраты, он уже окупился с лихвой

0
Jarvis666

Интересно, из 2 млн сколько людей допрошли её до конца? Лично я удалил её на Тюрьме и досмотрел остаток на Ютубе, с перемоткой. Игра слишком затянута, часов 10-12, бродилке с редкими пострелушками, вполне хватило бы.

0
JackReacher

Маловато конечно, на фоне того же ремейка Резика 4. Я понимаю, что резик - попса, а сайлент почти арт-хаус, но все-таки. Думал хотя бы 5 млн. будет. Обидно

-1
ilya178G

Продаж можно было бы ещё больше осуществить не делая персонажей страшными в угоду меньшиствам

-2
JackReacher

Нормально там все с ними, на людей хоть похожи, а не на кукол

0
imizaka

А где ты там увидел страшных персонажей? Мэри красивая, вторая которая с прибабахом тоже не уродина, ей ее внешность очень

1
Чебурешник

игра на один раз, через силу заставил себя пройти до конца пиратку и удалил

-10
vvvjust

Многовато для этого статтерящего кала

-11
Drip Longfor

Сильно переоценённая игра.

-14
вупсич пупсич

Назовите страшные игры по вашему мнению которые заслуживают внимания

1
Opus Magnum

Интересно ваше мнение услышать

0
vertehwost Opus Magnum

Его вполне можно понять, щас стим переполнен инди помоями на 2-4 часа, где сюжет слизан или почти слизан с того же sh 2 , и конечно после этого перенасыщения зумеров такая игра не торкает, меня она 20 лет назад заставила пустить скупую слезу, но тогда таких игр мало было

2
vvvjust вупсич пупсич

да тот же ремейк дед спейса куда страшнее с монстрами, которые в тихом коридоре за спиной крадутся

-3
Drip Longfor vertehwost

Я же не сказал, что игра плохая. Просто она имеет завышенные оценки, ведь в ней есть недостатки, и они как по мне весомые.

-3