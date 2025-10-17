Продажи Silent Hill 2 Remake перевалили за 2,5 миллиона копий

Ремейк культового Silent Hill 2 уверенно закрепился в списке самых успешных хорроров последних лет. Как сообщили Konami и Bloober Team, суммарный объем поставок и цифровых продаж игры превысил 2,5 миллиона копий по всему миру. При этом вся серия Silent Hill преодолела отметку в 10 миллионов проданных экземпляров.
Эта новость прозвучала в свежем видеорепортаже Konami News, посвящённом Silent Hill f. Напомним, ремейк вышел 8 октября 2024 года на PlayStation 5 и PC (Steam) — уже через несколько дней после релиза продажи достигли миллиона копий, а к январю 2025-го перевалили за два миллиона.
Silent Hill 2 Remake возвращает игроков в зловещий город тумана, где Джеймс, получив письмо от умершей жены, ищет ответы среди кошмаров и боли. Теперь история обрела новое дыхание: разработчики реализовали современную камеру от третьего лица, переработали боевую систему и добавили новые анимации, делая столкновения с монстрами ещё напряжённее.
Визуальная составляющая также стала одной из сильных сторон ремейка. Благодаря трассировке лучей и новому звуковому движку мир Silent Hill ощущается как никогда живым и пугающим, а атмосфера безысходности достигает нового уровня реализма.
Для Konami и Bloober Team успех ремейка стал подтверждением того, что легенды жанра могут не просто возвращаться — но и становиться современными хитами.
Спасибо, я лучше в оригинал поиграю.
Чем лучше интересно?)
Там атмосфера настоящая.
https://enhanced.townofsilenthill.com/SH2/
пфф так и скажи что бабла нет и комп старый, который не потянет игру на движке аэ5
хули выеживаешься "Спасибо, я лучше в оригинал поиграю."
всегда одни и те же типажи людей и одни и те же отговорки, как вы 3аебали уже просто нытики.
кому ты обосрался чел? че конами или блубер развалятся если такое чмо как ты не купит игру? всем насрать на тебя.
Хороший ремейк 👍
Заслуженный результат. С нетерпением жду ремейк 1 части.
Всего-то за год???
как думаете сколько бокс добъёт ещё осенью? тыщ 500?
Ну... Перевалили это слишком громко сказано. Достигли.
Но это все равно хорошо.
Мало.
Возможно здесь имеются ввиду только физические копии. Автор новости не уточнил.