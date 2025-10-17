ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 624 оценки

Продажи Silent Hill 2 Remake перевалили за 2,5 миллиона копий

butcher69 butcher69

Ремейк культового Silent Hill 2 уверенно закрепился в списке самых успешных хорроров последних лет. Как сообщили Konami и Bloober Team, суммарный объем поставок и цифровых продаж игры превысил 2,5 миллиона копий по всему миру. При этом вся серия Silent Hill преодолела отметку в 10 миллионов проданных экземпляров.

Эта новость прозвучала в свежем видеорепортаже Konami News, посвящённом Silent Hill f. Напомним, ремейк вышел 8 октября 2024 года на PlayStation 5 и PC (Steam) — уже через несколько дней после релиза продажи достигли миллиона копий, а к январю 2025-го перевалили за два миллиона.

Silent Hill 2 Remake возвращает игроков в зловещий город тумана, где Джеймс, получив письмо от умершей жены, ищет ответы среди кошмаров и боли. Теперь история обрела новое дыхание: разработчики реализовали современную камеру от третьего лица, переработали боевую систему и добавили новые анимации, делая столкновения с монстрами ещё напряжённее.

Визуальная составляющая также стала одной из сильных сторон ремейка. Благодаря трассировке лучей и новому звуковому движку мир Silent Hill ощущается как никогда живым и пугающим, а атмосфера безысходности достигает нового уровня реализма.

Для Konami и Bloober Team успех ремейка стал подтверждением того, что легенды жанра могут не просто возвращаться — но и становиться современными хитами.

16
12
Комментарии:  12
Ahnx

Спасибо, я лучше в оригинал поиграю.

13
bysaturn

Чем лучше интересно?)

4
Ahnx bysaturn

Там атмосфера настоящая.

https://enhanced.townofsilenthill.com/SH2/

7
ScruffyMatthias

пфф так и скажи что бабла нет и комп старый, который не потянет игру на движке аэ5

хули выеживаешься "Спасибо, я лучше в оригинал поиграю."

всегда одни и те же типажи людей и одни и те же отговорки, как вы 3аебали уже просто нытики.

кому ты обосрался чел? че конами или блубер развалятся если такое чмо как ты не купит игру? всем насрать на тебя.

2
Rio17

Хороший ремейк 👍

6
Spectrum777

Заслуженный результат. С нетерпением жду ремейк 1 части.

4
vvvjust

Всего-то за год???

3
Юрий Пенкин

как думаете сколько бокс добъёт ещё осенью? тыщ 500?

2
grandajores

Ну... Перевалили это слишком громко сказано. Достигли.

Но это все равно хорошо.

2
ZAUSA
Мало.

1
PICTURE ORGANIC

Возможно здесь имеются ввиду только физические копии. Автор новости не уточнил.

2