Продажи Silent Hill 2 Remake перевалили за 2,5 миллиона копий

Ремейк культового Silent Hill 2 уверенно закрепился в списке самых успешных хорроров последних лет. Как сообщили Konami и Bloober Team, суммарный объем поставок и цифровых продаж игры превысил 2,5 миллиона копий по всему миру. При этом вся серия Silent Hill преодолела отметку в 10 миллионов проданных экземпляров.

Эта новость прозвучала в свежем видеорепортаже Konami News, посвящённом Silent Hill f. Напомним, ремейк вышел 8 октября 2024 года на PlayStation 5 и PC (Steam) — уже через несколько дней после релиза продажи достигли миллиона копий, а к январю 2025-го перевалили за два миллиона.

Silent Hill 2 Remake возвращает игроков в зловещий город тумана, где Джеймс, получив письмо от умершей жены, ищет ответы среди кошмаров и боли. Теперь история обрела новое дыхание: разработчики реализовали современную камеру от третьего лица, переработали боевую систему и добавили новые анимации, делая столкновения с монстрами ещё напряжённее.

Визуальная составляющая также стала одной из сильных сторон ремейка. Благодаря трассировке лучей и новому звуковому движку мир Silent Hill ощущается как никогда живым и пугающим, а атмосфера безысходности достигает нового уровня реализма.

Для Konami и Bloober Team успех ремейка стал подтверждением того, что легенды жанра могут не просто возвращаться — но и становиться современными хитами.