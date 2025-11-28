Распродажа от Konami в Steam: Silent Hill 2, Silent Hill f и MGS Delta: Snake Eater получили новые максимальные скидки

На этой неделе в Steam стартовала новая распродажа от компании Konami, в рамках которой ряд игр японского издательства получили новые максимальные скидки.
Прошлогодний ремейк Silent Hill 2 получил скидку 50% (до этого максимум был 40%), Silent Hill f - 20% (первая скидка с момента релиза), а Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 30% (до этого максимум был 20%).
Распродажа продлится до 8 декабря включительно.
на xbox она как вышла 2 недели назад её на старте кто хотел купить за копейки купил, 667р в саудовской аравии, и это вроде не баг, т.к. цена так и не была исправлена, но игра такое себе конечно, боёвка ужас, в некоторых местах сильные дропы фпс когда много врагов и тумана, скучные головоломки и беготня по комнатам отеля одинаковым, лица у персонажей просят кирпича, короче типичный польский гейминг
Самая лучшая часть этого высера под фемок это головоломки. Та и врагов там не так, чтобы много. Боевка да, калекой сделана та и хоррор это своеобразный. страшного 0
а ещё забыл что физики ноль по вдоль, всё железобетонное и прибито гвоздями к полу, нельзя подвигать даже сохнущее на верёвке бельё, это позорище, прикольно только бить стёкла машин чтобы достать шприцы и пилюли
Так точное соответствие оригиналу, в чем проблема то?
А как же "как стало известно..."?
Конами контора жадная но скидки у них в отличии от тех же Вктивижн годные
Дегенераты набежали в комменты, рассказать как им не нравится великолепная игра))