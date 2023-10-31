Разработчики ремейка Silent Hill 2 хотят "овладеть искусством хоррора"

Глава Bloober Team Кацпер Михальски (Kacper Michalski) рассказал о планах студии в отношении ремейка Silent Hill 2. По словам Михальски, команда хочет "овладеть искусством хоррора" и достичь вершины пантеона разработчиков хоррор-игр. Он также отметил, что, по его мнению, по-настоящему страшным является то, что скрывается в темноте.

В интервью GamesRadar отмечается, что Bloober Team известна своими играми в жанре ужасов, такими как Layers of Fear и The Medium. В играх студии особое внимание уделяется сюжету, атмосфере и звуку, а для обозначения своего поджанра психологических ужасов они придумали термин "скрытый ужас".

По словам Михальски, Bloober Team не торопится найти баланс между сохранением верности собственным корням, выполнением обещания возродить шедевр и, в конечном счете, созданием игры, которая напугает игроков. Bloober Team заявила, что хочет сохранить верность оригинальной Silent Hill 2, но при этом внести некоторые изменения, чтобы улучшить игру для современной аудитории.

Оригинальная игра Silent Hill 2 получила высокую оценку за захватывающий сюжет и атмосферное окружение. Bloober Team заявила, что в ремейке будет сделан упор на эти элементы, а современные технологии позволят создать еще более захватывающие и пугающие впечатления. По словам разработчиков, они обновят графику и управление, но при этом сохранят основной геймплей и сюжет.