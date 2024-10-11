Разработчики ремейка Silent Hill 2 сделали все возможное, чтобы Джеймс Сандерленд остался таким же, как в оригинале

Одной из сложностей при создании ремейка всегда было то, как должен быть изображен главный герой, особенно учетом более чем 20-летней разницы между оригиналом и новой версией. Джеймс из ремейка Silent Hill 2 остался таким же, как и в оригинале, по крайней мере, так было задумано командой Bloober.

В закулисном ролике команда разработчиков рассказала о создании (совсем не нового) Джеймса Сандерленда. По словам главного сценариста Анджея Мадржака, впечатление от оригинальной игры и ее главного героя с его «внутренней борьбой» стало для сценариста революционным и «изменило жизнь».

Что же касается креативного директора Матеуша Ленарта, то ему было важно показать Джеймса в ремейке Silent Hill 2 таким же, как в оригинале, но с деталями, которые стали возможны благодаря более совершенным технологиям.

Мы хотели остаться верными оригинальному дизайну, но при этом использовать современные технологии, чтобы расширить концепцию обычного человека, попавшего в необычную ситуацию. У нашего Джеймса трехдневная борода - по мере прохождения игры вы увидите, что его одежда становится все грязнее, а лицо - все более усталым.



Было бы очень легко увлечься очень броским дизайном, но тогда потерялась бы суть того, кем является Джеймс. Он должен был выглядеть в меру крутым, в меру красивым. Есть аспект, в котором Джеймс скорее притворяется героем, чем действительно является героической фигурой.

И одним из главных факторов в том, чтобы оживить персонажа, является и мастерство актера. По мнению Ленарта, Люк Робертс был «лучшим выбором», которому удалось «изобразить все эти эмоции». По словам нарративного дизайнера Барбары Кцюк, на первых же пробах «все пошло не так».

Качество звука было ужасным - мы сильно опаздывали, и реплики путались. Но было что-то особенное в том, как он вжился в эту роль, - сказала она.

Секрет характера Джеймса не изменился, несмотря на феноменальное изменение графики - нужно было понять, что он не создан для всех этих баталий, он потерян во всех смыслах этого слова, поэтому так хорошо, что Робертс смог разобраться в этой задаче.

Джеймс очень правдоподобен, и он не в своей тарелке, что является одним из моих любимых сценариев, - говорит Робертс. Он ни в коем случае не герой боевика - он просто парень, который немного потерялся.

В конечном итоге все сложилось удачно, и нового Джеймса Сандерленда приняли хорошо, вокруг него даже велись оживленные дискуссии, и это стало одной из причин высокого рейтинга Silent Hill 2.