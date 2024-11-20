Разработчики ремейка Silent Hill 2 знают о проблемах на PS5 Pro и работают над исправлением

Blooper Team признала проблемы с PS5 Pro, которые в настоящее время влияют на Silent Hill 2 Remake, и объявила, что работает над их устранением.

Отвечая пользователю на X относительно текущих проблем с игрой на новой консоли Sony, студия просто ответила: «Мы работаем над этим!». Это не единственная игра, в которой возникли некоторые проблемы на PS5 Pro; Star Wars Jedi Survivor также испытывает некоторые заметные проблемы, которые также изучаются.

Silent Hill 2 Remake была выпущена для PS5 и ПК в октябре 2024 года и является полноценным ремейком классического психологического хоррора 2001 года, изначально разработанного Team Silent. Игра повествует о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный городок после получения письма от своей покойной жены Мэри, призывающей его встретиться с ней в их «особом месте».

Bloober Team объявила в середине октября, что Silent Hill 2 Remake было продано более миллиона копий, а позже сообщила, что не исключает создания большего количества игр Silent Hill в будущем.