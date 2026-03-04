Развеян миф о рендеринге всего города за туманом в Silent Hill 2 Remake

В сети долгое время обсуждался слух о том, что плохая оптимизация в Silent Hill 2 Remake вызвана странным решением разработчиков. Различные авторы утверждали, что игра рендерит всю карту даже за плотной завесой тумана. Многие игроки поверили заявлениям о том, что движок постоянно обрабатывает геометрию всего города, что якобы и создает огромную нагрузку на систему.

Однако энтузиаст под ником HickeyChan и автор канала Digital Laboratory Live решили проверить данную теорию на практике. Используя специальное программное обеспечение для отключения тумана, игрок продемонстрировал реальное поведение движка. Оказалось, что дальность прорисовки в проекте весьма низкая. Здания и объекты подгружаются целиком на расстоянии около 50 метров, а вся геометрия за пределами этого радиуса отсекается для экономии ресурсов видеокарты и процессора.

Тестирование, результаты которого были опубликованы 4 марта 2026 года, проводилось на мощном компьютере. В состав системы вошли видеокарта RTX 4070, процессор Ryzen 5 9600X, 32 гигабайта оперативной памяти стандарта DDR 5 с частотой 7000 мегагерц и накопитель Samsung 990 PRO объемом 1 терабайт. Автор ролика отметил, что если бы создатели уменьшили дальность прорисовки еще сильнее, то появление зданий было бы слишком заметно прямо на границе тумана. Таким образом, миф об отрисовке всей карты был опровергнут, а проблемы с производительностью в игре на Unreal Engine 5 связаны с совершенно иными техническими аспектами.