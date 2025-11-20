Релиз ремейка Silent Hill 2 на Xbox Series выглядит неизбежным - игра получила достижения

После многочисленных утечек, похоже, ремейк Silent Hill 2 на Xbox Series X|S выйдет довольно скоро, ведь уже появились официальные достижения.
Поскольку достижения Silent Hill 2 теперь доступны на серверах Microsoft, весьма вероятно, что мы получим официальный анонс о выходе игры на Xbox Series X|S совсем скоро. Фактически, время публикации достижений Silent Hill 2 для Xbox совпадает с предположениями о том, что игра появится на Xbox Partner Preview в четверг, 20 ноября 2025 года.
Как уже сообщалось в предыдущей утечке, Konami запланировала релиз игры в магазине Xbox на пятницу, 21 ноября 2025 года. Изменится ли эта дата до официального анонса игры, пока неизвестно, но на данный момент вполне вероятно, что игра появится на Partner Preview, а релиз состоится на день позже.
А пк бояре давно прошли бесплатно и даже с русской озвучкой.
Поистине великое достижение мирового масштаба для хвастовства.
Наверно, в Dead Space Remake, Stellar Blade, Black Myth Wukong, Doom the Dark Ages, Mafia The Old Country, Assassin's Creed Shadows и Civilization 7 ПК-бояре тоже уже сыграли бесплатно. И в Resident Evil Requiem тоже сыграют.
Ах да, забыл. Нужно подождать годик-другой, пока не взломают.
Ну или есть ещё аренда аккаунтов за 100р для игры оффлайн. Точно.
Лучше поздно ,чем никогда)
Вы представляете а есть аренда аккаунта всего за СТ0000 рууублееей!!!!