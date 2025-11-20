Релиз ремейка Silent Hill 2 на Xbox Series выглядит неизбежным - игра получила достижения

После многочисленных утечек, похоже, ремейк Silent Hill 2 на Xbox Series X|S выйдет довольно скоро, ведь уже появились официальные достижения.

Поскольку достижения Silent Hill 2 теперь доступны на серверах Microsoft, весьма вероятно, что мы получим официальный анонс о выходе игры на Xbox Series X|S совсем скоро. Фактически, время публикации достижений Silent Hill 2 для Xbox совпадает с предположениями о том, что игра появится на Xbox Partner Preview в четверг, 20 ноября 2025 года.

Как уже сообщалось в предыдущей утечке, Konami запланировала релиз игры в магазине Xbox на пятницу, 21 ноября 2025 года. Изменится ли эта дата до официального анонса игры, пока неизвестно, но на данный момент вполне вероятно, что игра появится на Partner Preview, а релиз состоится на день позже.