Ремейк Silent Hill 2 - это только начало. Bloober Team вступает в новую фазу разработки survival horror

Польская студия Bloober Team уже презентовала ремейк Silent Hill 2 и может смело смотреть в будущее. Недавно вышедший хоррор на выживание был тепло принят геймерами, так что, несомненно, новые проекты команды, относящиеся к тому же жанру, будут опираться на его наследие. Это подтвердил Матеуш Ленарт, креативный директор Silent Hill 2.
Для начала он объяснил, что Bloober Team за много лет превратилась в студию, которая хочет создавать игры в жанре survival horror, ориентированные не только на эмоции и повествование, но и на сложные геймплейные механики. Silent Hill 2 - первый результат такого подхода, и следующие проекты, как ожидается, станут его продолжением.
Наши следующие проекты, включая Project C, продолжат эту тенденцию. Мы хотим расширить игровую механику, приблизившись к формуле survival horror, но сохранив силу повествования. Мы намерены создавать миры, которые заставят игроков задуматься о происходящем и погрузиться в сюжет, образы и атмосферу.
На вопрос о причинах такого интереса Ленарт ответил, что, по его мнению, у всех нас есть скрытая сторона, которая не желает открыто проявляться. По этой причине важно познать себя и вывести на свет для изучения. Разработчик считает, что это увлекательная тема для показа - особенно в психологических фильмах ужасов, где такие темы, как страх, эмоции и психические расстройства, играют центральную роль. Это дополнительные слои, на которых можно строить видеоигры. Поэтому не исключено, что новые игры студии также будут основаны на подобной тематике.
Также разработчика попросили назвать один элемент из Silent Hill 2, от которого у него «больше всего болела голова». Без колебаний Ленарт назвал боевую систему.
Он отметил, что Джеймс - обычный человек, поэтому ему сложно использовать оружие. С другой стороны, если сделать персонажа полностью бесполезным, это разочарует игроков. Поэтому важно было найти правильный баланс между атмосферой сражения и его механикой. Это стало для разработчиков довольно сложной задачей.
надеюсь запилят первую часть. римейк второй у них точно не хуже оригинала.
Эх, было бы круто! Правда, там дофига женских персонажей, которых можно изуродовать, но, надеюсь, к моменту переиздания первой части эта тенденция наконец изживет себя.
По сути двое: Сибил и Лиза.
Алесса либо призрак, либо шашлык. Шерил - мелкая и почти не появляется. Даллия и так была стрёмной.
Ну, собственно, никого из них, даже таких кратко появляющихся, как Шерил, не хотелось бы испортить. Потому что с точки зрения этой проклятой повестки в игре очень много мотивов, которые могут быть красной тряпкой для вокнутых.
Далия - персонаж ярко отрицательный и притом не лишенный харизмы (она себе целый культ подчинила), что с повесточкой сильно расходится (женщина не может быть жестокой садисткой). Поэтому ее могут сделать такой же щекастой хлебобулкой, как Анжелу в ремейке Хилла-2 и спихнуть вообще все грехи на Кауфманна: белый мужик, который заправляет культом и наркотой занимается, как минимум медсестру (Лизу) на них подсадил. Симпатичная Лиза не может быть симпатичной, это объективизм, т.е. она может стать второй хлебобулкой а-ля Анжела. У Сибил могут слишком сильно выпятить черты Сильной и Независимой (потому что она женщина-полицейский) без всякого чувства меры, потому что это прям напрашивается, а то вдруг кто-то не поймет, что она репрезентует сильную женщину (тм). В общем, много опасений...
Хм... Так то много мужчин, которым нравятся пухлые щёчки у женщин.
Так дело-то не в полных щеках, а в том, что Анжеле полностью похерили лицо именно с точки зрения пропорций, его сделали тупо круглым. И не особо живым.
У оригинала есть четко читаемые линии лица, например, мы видим границу между щекой и нижней частью лица, можем понять границы скул и т .д. В лице новой Анжелы даже игры светотени нет - там вместо лица просто ШАР с носом и губами, да еще и со вторым подбородком, непропорционально большая относительно тела голова и широченные брови Брежнев-стайл.
Кстати, наличие в ремейке высокого воротника на свитере лично я записываю тоже в минусы - потому что низкий ворот складками, как в оригинале, - это все-таки не функциональная деталь, а декоративная (шея-то открытая!), небольшой такой штрих к изначальной женственности образа, просто очень сильно приглушенной. В ремейке это просто унисекс-шмотка и все. С другой стороны, на новой Анжеле свитер из оригинала смотрелся бы как на корове седло, так что именно с этой точки зрения ее скуфский наряд вполне оправдан.
Ремейк сайлент хилл 3 бы еще, и остальных частей
Ничуть не хуже ремейков Резика, а может даже и лучше. // Вячеслав Смольников
Ну у капком хороший движок на резиках. Там оптимизация в любом случае лучше. Так что есть свои + у резиков
Короче сначала отсебятину какую выпустят которая провалится и только потом придётся им ремейки делать.
Понравилась игра // Владимир Николаевич
Например первую часть сайлент хила? Где нахрен рассказывается что тут нахрен происходит кто эти зомби и почему он ищет жену
Продолжение первой части является третья. Вторая к этому отношения не имеет. Вторая вообще игра по мотивам. Ей можно было и другое название придумать. Хотя сама по себе игра удалась.
игра то хорошая атмосферная. но я стал стар и без рассказа почему тут произошёл звездец мне скучно.
А какой бюджет у игры? Окупилась уже?
Челам нельзя свои проекты делать, только ремейки. По-любому выcрyт какую-то хрень, а потом от отчаяния к конами снова побегут.
Им даже оптимизацию сх2 много кто простил, потому что игра хорошая // Дима Мишима
Я хотила увидеть 3 часть сайлен хилл 3 ремейк
Ну не знаю народ как вы но я тоже самый обычный человек, не владеющий ни одним из боевых искусств, но! Я гораздо лучше могу махать палкой или трубой чем перс в игре и это не перс виноват а разрабы которые ещё не опытные в разработке боёвки, дальше будет лучше, всё приходит с опытом.
снова симулятор коридоров? // Павел Крень
Побольше бы таких симуляторов коридора, а не дрочилень в открытом мире.. // Вячеслав Смольников