Ремейк Silent Hill 2 - это только начало. Bloober Team вступает в новую фазу разработки survival horror

Польская студия Bloober Team уже презентовала ремейк Silent Hill 2 и может смело смотреть в будущее. Недавно вышедший хоррор на выживание был тепло принят геймерами, так что, несомненно, новые проекты команды, относящиеся к тому же жанру, будут опираться на его наследие. Это подтвердил Матеуш Ленарт, креативный директор Silent Hill 2.

Для начала он объяснил, что Bloober Team за много лет превратилась в студию, которая хочет создавать игры в жанре survival horror, ориентированные не только на эмоции и повествование, но и на сложные геймплейные механики. Silent Hill 2 - первый результат такого подхода, и следующие проекты, как ожидается, станут его продолжением.

Наши следующие проекты, включая Project C, продолжат эту тенденцию. Мы хотим расширить игровую механику, приблизившись к формуле survival horror, но сохранив силу повествования. Мы намерены создавать миры, которые заставят игроков задуматься о происходящем и погрузиться в сюжет, образы и атмосферу.

На вопрос о причинах такого интереса Ленарт ответил, что, по его мнению, у всех нас есть скрытая сторона, которая не желает открыто проявляться. По этой причине важно познать себя и вывести на свет для изучения. Разработчик считает, что это увлекательная тема для показа - особенно в психологических фильмах ужасов, где такие темы, как страх, эмоции и психические расстройства, играют центральную роль. Это дополнительные слои, на которых можно строить видеоигры. Поэтому не исключено, что новые игры студии также будут основаны на подобной тематике.

Также разработчика попросили назвать один элемент из Silent Hill 2, от которого у него «больше всего болела голова». Без колебаний Ленарт назвал боевую систему.

Он отметил, что Джеймс - обычный человек, поэтому ему сложно использовать оружие. С другой стороны, если сделать персонажа полностью бесполезным, это разочарует игроков. Поэтому важно было найти правильный баланс между атмосферой сражения и его механикой. Это стало для разработчиков довольно сложной задачей.