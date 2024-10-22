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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 027 оценок

Ремейк Silent Hill 2 и Metaphor: ReFantazio покинули десятку британского чарта продаж игр за прошлую неделю

butcher69
Новости

Опубликован свежий чарт продаж видеоигр в Великобритании за неделю с 13 по 19 октября 2024 года. Лидером стала новинка Super Mario Party Jamboree, которая показала отличные результаты даже без учёта цифровых продаж.

На втором и третьем местах разместились популярные EA Sports FC 25 и Hogwarts Legacy. Четвёртую строчку занял сборник Tomb Raider I-III Remastered, который недавно получил физический релиз.

Стоит отметить спад ремейк Silent Hill 2, который опустился на 31-е место после дебюта на второй строчке. Также Metaphor: ReFantazio выпала из топ-10, переместившись с 7-го на 24-е место.

Топ-10 продаж видеоигр в Британии:

  1. Super Mario Party Jamboree
  2. EA Sports FC 25
  3. Hogwarts Legacy
  4. Tomb Raider I-III Remastered
  5. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  6. Dragon Ball: Sparking! ZERO
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Nintendo Switch Sports
  9. Undisputed
  10. Mortal Kombat 11 Ultimate
5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
vertehwost

ну silent hill короткая , прошел кайфанул пронастальгировал и все , теперь только dlc ждать , к тому же когда хорроры держались так долго в чартах ?

1
jax baron

Резик 7 не?

0
ZAUSA

Вот дураки создатели ремейка Silent Hill 2, ведь могли бы сейчас создать какую-нибудь спортивную игру типа Квиддич с Марио для Switch или ремейк за копейки.

0
tvorog8088

Фигню какую то покупают, которые и с торрента качать не захочется.

0
Диванный Боец
Super Mario Party Jamboree EA Sports FC 25

Нормально так захавали

-4