Ремейк Silent Hill 2 и Metaphor: ReFantazio покинули десятку британского чарта продаж игр за прошлую неделю

Опубликован свежий чарт продаж видеоигр в Великобритании за неделю с 13 по 19 октября 2024 года. Лидером стала новинка Super Mario Party Jamboree, которая показала отличные результаты даже без учёта цифровых продаж.

На втором и третьем местах разместились популярные EA Sports FC 25 и Hogwarts Legacy. Четвёртую строчку занял сборник Tomb Raider I-III Remastered, который недавно получил физический релиз.

Стоит отметить спад ремейк Silent Hill 2, который опустился на 31-е место после дебюта на второй строчке. Также Metaphor: ReFantazio выпала из топ-10, переместившись с 7-го на 24-е место.

Топ-10 продаж видеоигр в Британии: