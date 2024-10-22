Ремейк Silent Hill 2 и Metaphor: ReFantazio покинули десятку британского чарта продаж игр за прошлую неделю

Опубликован свежий чарт продаж видеоигр в Великобритании за неделю с 13 по 19 октября 2024 года. Лидером стала новинка Super Mario Party Jamboree, которая показала отличные результаты даже без учёта цифровых продаж.
На втором и третьем местах разместились популярные EA Sports FC 25 и Hogwarts Legacy. Четвёртую строчку занял сборник Tomb Raider I-III Remastered, который недавно получил физический релиз.
Стоит отметить спад ремейк Silent Hill 2, который опустился на 31-е место после дебюта на второй строчке. Также Metaphor: ReFantazio выпала из топ-10, переместившись с 7-го на 24-е место.
Топ-10 продаж видеоигр в Британии:
- Super Mario Party Jamboree
- EA Sports FC 25
- Hogwarts Legacy
- Tomb Raider I-III Remastered
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- Dragon Ball: Sparking! ZERO
- Mario Kart 8 Deluxe
- Nintendo Switch Sports
- Undisputed
- Mortal Kombat 11 Ultimate
ну silent hill короткая , прошел кайфанул пронастальгировал и все , теперь только dlc ждать , к тому же когда хорроры держались так долго в чартах ?
Резик 7 не?
Вот дураки создатели ремейка Silent Hill 2, ведь могли бы сейчас создать какую-нибудь спортивную игру типа Квиддич с Марио для Switch или ремейк за копейки.
Фигню какую то покупают, которые и с торрента качать не захочется.
Нормально так захавали