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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 316 оценок

Ремейк Silent Hill 2 на PS5 Pro выглядит хуже, чем на базовой модели

monk70
Новости

ElAnalistaDeBits, довольно популярный канал онлайн-сравнений, проверяет игры, улучшенные для PS5 Pro, и, к сожалению, по его мнению, Silent Hill 2 Remake был «испорчен» обновлением, использующим мощь PlayStation 5 Pro.

YouTuber указывает, что PS5 Pro, благодаря технологии PSSR, заменяет AMD FSR для масштабирования разрешения, но это решение вызывает «шум и артефакты во всех отражениях и окружающем затенении».

В режиме производительности проблемы с изображением становятся более заметными из-за масштабирования с более низкого разрешения. Кроме того, на PS5 Pro резкость ниже. Реализация PSSR просто не очень хороша.

Создатель подчеркивает, что подобные проблемы возникают и в других играх, использующих PSSR, но в Silent Hill 2 Remake их определенно больше всего.

Bloober Team позаботилась о лучшей производительности игрового процесса, но о нативных 60 кадрах в секунду говорить пока нельзя. В ремейке Silent Hill 2 нет нового режима, и, по данным ElAnalistaDeBits, игра не получила никаких визуальных изменений.

Несмотря ни на что, в своем нынешнем состоянии PS5 обеспечивает лучшее впечатление от Silent Hill 2, чем PS5 Pro.
8
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
kinoman and gamer

Для этой игры еще не было обновления под пс5про о чем этому Аналисту ни раз указали в комментариях под его роликом...как выйдет-тогда и будет смысл сравнивать...а пока что он пишет-полнейшая ересь(pssr не задействован в игре на данный момент)

7
BLOCK0

То есть по сути, он сравнивает пс5 версию против пс5 версии, и говорит, что пс5 версия хуже пс5 версии. Я ничего не путаю

6
kinoman and gamer BLOCK0

Да-ничего не путаете...на про возникают артефакты/глитчи из-за неоптимизированности игры под данное конкретное железо(выпустят патч под про-более чем вероятно проблемы исчезнут...не исчезнут-выпустят еще патч...потом еще...думаю современный геймдев вам знаком-игры патчат по неск.месяцев...иногда в случае с КиберВедьмаками и прочим подобным-несколько лет)

Если игра оптимизирована под ПРО она соответственно лучше выглядит(что логично т.к железо в ПРО превосходит таковое в базовой пс5)

3
demanik1 kinoman and gamer

Может быть разочарую, но FF7 не был оптимизирован под PS5Pro, просто PSSR лучше убогого и мыльного TAA и делает картинку четче.

0
kinoman and gamer demanik1

возможно...главное что патч вышел ,выглядит заметно лучше, а с помощью чего это достигнуто-для меня как геймера не важно абсолютно...так что разочарования не испытываю.

-1
demanik1 kinoman and gamer
так что разочарования не испытываю.

В смысле? Прошку купил?

0
Roayal cat

Тем временем в сони... Самое время делать римейк римейка...

4
Farenheit Dja

В принципе не удивительно

1
D7_Pony

лол

0
DefiantKeldor

сравнили хер с пальцем

0
Vitali Ford

А чего не так?

0
inkomniak

Вот тебе и про🙂

0