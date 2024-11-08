Ремейк Silent Hill 2 на PS5 Pro выглядит хуже, чем на базовой модели

ElAnalistaDeBits, довольно популярный канал онлайн-сравнений, проверяет игры, улучшенные для PS5 Pro, и, к сожалению, по его мнению, Silent Hill 2 Remake был «испорчен» обновлением, использующим мощь PlayStation 5 Pro.

YouTuber указывает, что PS5 Pro, благодаря технологии PSSR, заменяет AMD FSR для масштабирования разрешения, но это решение вызывает «шум и артефакты во всех отражениях и окружающем затенении».

В режиме производительности проблемы с изображением становятся более заметными из-за масштабирования с более низкого разрешения. Кроме того, на PS5 Pro резкость ниже. Реализация PSSR просто не очень хороша.

Создатель подчеркивает, что подобные проблемы возникают и в других играх, использующих PSSR, но в Silent Hill 2 Remake их определенно больше всего.

Bloober Team позаботилась о лучшей производительности игрового процесса, но о нативных 60 кадрах в секунду говорить пока нельзя. В ремейке Silent Hill 2 нет нового режима, и, по данным ElAnalistaDeBits, игра не получила никаких визуальных изменений.

Несмотря ни на что, в своем нынешнем состоянии PS5 обеспечивает лучшее впечатление от Silent Hill 2, чем PS5 Pro.