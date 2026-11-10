Ремейк Silent Hill 2: обновление 1.08 заметно улучшает производительность и графику на PS5

Разработчики из Bloober Team выпустили обновление 1.08 для ремейка Silent Hill 2 на PS5. Патч в первую очередь исправляет визуальные ошибки, которые возникали в разных локациях игры с момента её выхода. Основные изменения касаются освещения, теней, отражений и общих проблем с отрисовкой графики.

Игроки, которые переключались между режимами «Производительность» и «Качество», могли заметить существенную разницу в картинке. Обновление 1.08 сглаживает этот контраст, обеспечивая более единообразное визуальное оформление независимо от выбранного режима.

Одной из самых неприятных проблем было мерцание, особенно заметное в тумане и тёмных участках игры. Данный патч устраняет эти нестабильности. После установки обновления отображение водной поверхности, световых эффектов, частиц и отражений стало значительно более плавным. Исчезло и раздражающее мерцание изображения во внутриигровых роликах.

Кроме того, улучшено общее качество кат-сцен. Помимо визуальных правок, исправлена ​​игровая ошибка, из-за которой игроки не могли подобрать некоторые предметы в мире игры.

В официальном списке изменений не уточняется, какие именно корректировки баланса или технические правки были внесены «под капотом». Перечень ограничен лишь упомянутыми исправлениями графики и игрового процесса.