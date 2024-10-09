Ремейк Silent Hill 2 обошел Resident Evil 7 по пиковому онлайну в Steam

Вчера состоялся общий релиз ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami: несмотря на то, что первоначально ремейк показал довольно скромные результаты, к вечеру онлайн у игры заметно подрос.
Silent Hill 2 смогла обогнать другого яркого представителя хорроров - Resident Evil 7. Пиковый онлайн ремейка составил 23,5 тысячи игроков против 20,4 тысяч у проекта Capcom. Однако необходимо учитывать то, что релиз Deluxe-издания состоялся еще 6 октября, таким образом многие пользователи к 8-му октября уже могли пройти проект, что могло повлиять на итоговые цифры.
Кроме того, как минимум частичную разработку игры оплатила компания Sony, которая взамен получила консольную эксклюзивность проекта и маркетинговые права на игру, демонстрируя ремейк на своих мероприятиях. Таким образом, ремейк Silent Hill 2 имеет неплохие шансы на окупаемость и прибыль для издателя, даже несмотря на казалось бы довольно скромный старт PC-версии.
Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.
А теперь сравните онлайн с ремейком того же второго RE, не говоря уже о RE4.
или с вилэдж )
Резидент сейчас находится на пике своей популярности. Но так было не всегда. После 6го он находился в попе. И именно благодоря 7ки которую тогда тоже не хоронил только ленивый и покупалась она со старта продаж крайне не охотно, поскольку все относились настороженно... Но со временем народ оценил и именно 7я часть задала вектор развития у реза появились римейки и новое "дыхание". Сх2 римейк так вообще первая нормальная игра серии со времён сх4. Тобишь последней игры от тим сайлент. Все что было между ними провалы и скандалы. Да еще и сама игра лежит на торентах до релиза. И при этом онлайн все равно сопоставим с ре7 до того как серия резака вышла из комы. Для сх учитывая все обстоятельства это грандиозный успех.
Никогда не смогу понять, на что указывают цифры стима, особенно, когда игры выходят на разных платформах и на разных площадках
количество играющих эту игру на крупнейшей площадке
Онлайн показатель продаж на релизе что тут непонятного? Steam это основной магаз ПК игр
Скромно 2 место по продажам в стиме)) // Константин Игоревич
да будет срач ) между ре и сх
Круто, но при этом не обошла ремейки Resident Evil 3, 2 и 4. Что из этого? Мне больше интересно что там по продажам.
хз,когда то лет 15 назад норм было играть в нее,сейчас уже нудно,постоянные одинаковые темные коридоры,одинаковые монстры,унылый сюжет,нет никакой свободы выбора,постоянные поиски ключиков из за которых нужно один и тот же коридор пробегать 500раз,в общем невкатило...
Судя по описанию, это игры Resident Evil )
Такая бредовая новость, 7 Резику сколько уже лет?
Зато мы кликнули, прочитали заголовок или новость и оставили комменты. Шалость удалась )
это не эксклюзив сони. если бы был эксклюзив то с дребезгом провалилась как по онлайну так и по продажам.
Откуда такая уверенность, эксклюзивы отлично продаются
так и на пк вышло значит уже не эксклюзив
погугли и не позорься
ещё раз она изначально должна была выйти на консоль но вышла и на пк и на консоль. Значит не эксклюзив
Это консольный эксклюзив, консольные эксклюзивы выходят на одной консоли, а не на двух или трех консолях. ПК вообще не в счет, поэтому не "эксклюзив", а "консольный эксклюзив".
Это потому, что ре7 выша от 1 лица, а сх2 от 3
🤡
Я много раз говорил, что Сайлент Хилл - это перехайпленная вселенная, причем она отличная по атмосфере и первый фильм был отличный, но до Резика ей очень далеко!
А Резик какую историю то даёт? Вирус, зомби и тд. Я люблю серию Резика, но сюжет там банально тупой. Вот что то , а Обитель зла реально перехайпленый. SH же даёт полное погружение в мир страха, боли, с отличным сюжетом и прописанными персонажами. Музыка чего только стоит. Любовь к деталям. Да и вообще, причем тут RE? Тема про SH! Я не понимаю сравнение автора поста. Поклонники есть у обоих франшиз в достатке.
Где вы там вселенную увидели, если многие ценят только SH2, а некоторые ещё 1 и 3 часть? В RE тоже многие только первые части ценят.
А в Резике нету звуки сирены....
И белого шума радио