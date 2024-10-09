Ремейк Silent Hill 2 обошел Resident Evil 7 по пиковому онлайну в Steam

Вчера состоялся общий релиз ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami: несмотря на то, что первоначально ремейк показал довольно скромные результаты, к вечеру онлайн у игры заметно подрос.

Silent Hill 2 смогла обогнать другого яркого представителя хорроров - Resident Evil 7. Пиковый онлайн ремейка составил 23,5 тысячи игроков против 20,4 тысяч у проекта Capcom. Однако необходимо учитывать то, что релиз Deluxe-издания состоялся еще 6 октября, таким образом многие пользователи к 8-му октября уже могли пройти проект, что могло повлиять на итоговые цифры.

Кроме того, как минимум частичную разработку игры оплатила компания Sony, которая взамен получила консольную эксклюзивность проекта и маркетинговые права на игру, демонстрируя ремейк на своих мероприятиях. Таким образом, ремейк Silent Hill 2 имеет неплохие шансы на окупаемость и прибыль для издателя, даже несмотря на казалось бы довольно скромный старт PC-версии.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.