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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 576 оценок

Ремейк Silent Hill 2 обошел Resident Evil 7 по пиковому онлайну в Steam

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся общий релиз ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami: несмотря на то, что первоначально ремейк показал довольно скромные результаты, к вечеру онлайн у игры заметно подрос.

Silent Hill 2 стартовала в Steam ниже среднего по жанру

Silent Hill 2 смогла обогнать другого яркого представителя хорроров - Resident Evil 7. Пиковый онлайн ремейка составил 23,5 тысячи игроков против 20,4 тысяч у проекта Capcom. Однако необходимо учитывать то, что релиз Deluxe-издания состоялся еще 6 октября, таким образом многие пользователи к 8-му октября уже могли пройти проект, что могло повлиять на итоговые цифры.

Кроме того, как минимум частичную разработку игры оплатила компания Sony, которая взамен получила консольную эксклюзивность проекта и маркетинговые права на игру, демонстрируя ремейк на своих мероприятиях. Таким образом, ремейк Silent Hill 2 имеет неплохие шансы на окупаемость и прибыль для издателя, даже несмотря на казалось бы довольно скромный старт PC-версии.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.

34
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Your Hair is Beautiful

А теперь сравните онлайн с ремейком того же второго RE, не говоря уже о RE4.

6
RickeyIMBA

или с вилэдж )

-3
Roayal cat

Резидент сейчас находится на пике своей популярности. Но так было не всегда. После 6го он находился в попе. И именно благодоря 7ки которую тогда тоже не хоронил только ленивый и покупалась она со старта продаж крайне не охотно, поскольку все относились настороженно... Но со временем народ оценил и именно 7я часть задала вектор развития у реза появились римейки и новое "дыхание". Сх2 римейк так вообще первая нормальная игра серии со времён сх4. Тобишь последней игры от тим сайлент. Все что было между ними провалы и скандалы. Да еще и сама игра лежит на торентах до релиза. И при этом онлайн все равно сопоставим с ре7 до того как серия резака вышла из комы. Для сх учитывая все обстоятельства это грандиозный успех.

5
ShiroiAkuma

Никогда не смогу понять, на что указывают цифры стима, особенно, когда игры выходят на разных платформах и на разных площадках

0
simiola

количество играющих эту игру на крупнейшей площадке

0
Punisher1

Онлайн показатель продаж на релизе что тут непонятного? Steam это основной магаз ПК игр

0
Пользователь ВКонтакте

Скромно 2 место по продажам в стиме)) // Константин Игоревич

0
yuriy1606

да будет срач ) между ре и сх

0
Rimasted

Круто, но при этом не обошла ремейки Resident Evil 3, 2 и 4. Что из этого? Мне больше интересно что там по продажам.

0
Mihanbo

хз,когда то лет 15 назад норм было играть в нее,сейчас уже нудно,постоянные одинаковые темные коридоры,одинаковые монстры,унылый сюжет,нет никакой свободы выбора,постоянные поиски ключиков из за которых нужно один и тот же коридор пробегать 500раз,в общем невкатило...

-1
Аспиринчик

Судя по описанию, это игры Resident Evil )

1
Sickofitall

Такая бредовая новость, 7 Резику сколько уже лет?

-2
Rimasted

Зато мы кликнули, прочитали заголовок или новость и оставили комменты. Шалость удалась )

-1
антон фекалис

это не эксклюзив сони. если бы был эксклюзив то с дребезгом провалилась как по онлайну так и по продажам.

-5
CRAZY rock GAME

Откуда такая уверенность, эксклюзивы отлично продаются

-1
антон фекалис CRAZY rock GAME

так и на пк вышло значит уже не эксклюзив

-5
BluntZebulon антон фекалис
получила консольную эксклюзивность

погугли и не позорься

3
антон фекалис BluntZebulon

ещё раз она изначально должна была выйти на консоль но вышла и на пк и на консоль. Значит не эксклюзив

-6
OculusMortem антон фекалис

Это консольный эксклюзив, консольные эксклюзивы выходят на одной консоли, а не на двух или трех консолях. ПК вообще не в счет, поэтому не "эксклюзив", а "консольный эксклюзив".

-1
ze1n_82
-6
Heather123

Это потому, что ре7 выша от 1 лица, а сх2 от 3

-6
kukava_d

🤡

0
N0Spam

Я много раз говорил, что Сайлент Хилл - это перехайпленная вселенная, причем она отличная по атмосфере и первый фильм был отличный, но до Резика ей очень далеко!

-6
Constant1ne

А Резик какую историю то даёт? Вирус, зомби и тд. Я люблю серию Резика, но сюжет там банально тупой. Вот что то , а Обитель зла реально перехайпленый. SH же даёт полное погружение в мир страха, боли, с отличным сюжетом и прописанными персонажами. Музыка чего только стоит. Любовь к деталям. Да и вообще, причем тут RE? Тема про SH! Я не понимаю сравнение автора поста. Поклонники есть у обоих франшиз в достатке.

6
ZAUSA

Где вы там вселенную увидели, если многие ценят только SH2, а некоторые ещё 1 и 3 часть? В RE тоже многие только первые части ценят.

-1
wixud

А в Резике нету звуки сирены....

0
Ди Гы wixud

И белого шума радио

0