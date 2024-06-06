Ремейк Silent Hill 2 останется верным оригиналу, в основном благодаря Bloober Team

Ремейк Silent Hill 2 является точным воссозданием оригинальной игры, в основном благодаря Bloober Team, поскольку японские сотрудники хотели внести более радикальные изменения.

В новом интервью Famitsu продюсер серии Мотои Окамото прокомментировал ремейк и его верность оригинальной игре, рассказав, что японские сотрудники, участвовавшие в создании игры, включая дизайнера Нобутаду Оду и звукорежиссера Акиру Ямаоку, хотели внести некоторые радикальные изменения по сравнению с оригиналом. Именно Bloober Team настаивали на том, чтобы ремейк был максимально точным, и в итоге было решено сделать ремейк максимально приближенным к оригиналу, модернизировав некоторые элементы там, где это было необходимо.

Хотя некоторые элементы оригинальной Silent Hill 2 будут модернизированы в ремейке, команда хотела сохранить атмосферу и погружение, а элементы пользовательского интерфейса будут сведены к минимуму, например, элемент, который отображается при приближении к предмету. К счастью, пользовательский интерфейс можно полностью отключить, поэтому игроки могут рассчитывать на то, что Джеймс будет смотреть на предметы, как в оригинале, чтобы найти их. Заметки, которые Джеймс делает на карте, пятна крови на земле и другие элементы будут направлять игроков.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября на ПК и PlayStation 5 по всему миру.