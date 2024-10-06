Ремейк Silent Hill 2 получает хорошие оценки от игроков в Steam

Разработчик Bloober Team сталкнулся со сложной задачей балансировки, перенося любимую классику 2001 года, такую ​​как Silent Hill 2, на новое поколение. Хорошей новостью является то, что ремейк Silent Hill 2, выпущенная на PlayStation 5 и ПК, действительно передает суть, атмосферу хоррора на выживание от Konami, при этом внося умные улучшения в его дизайн.

Похоже, что и игрокам в Steam понравилась новая версия классического хоррора от Konami. Несмотря на то, что игра стала доступна только для обладателей Deluxe-издания, в Steam у неё уже 1344 обзоров, 95% которых являются положительными.