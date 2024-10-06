Ремейк Silent Hill 2 получает хорошие оценки от игроков в Steam

Разработчик Bloober Team сталкнулся со сложной задачей балансировки, перенося любимую классику 2001 года, такую как Silent Hill 2, на новое поколение. Хорошей новостью является то, что ремейк Silent Hill 2, выпущенная на PlayStation 5 и ПК, действительно передает суть, атмосферу хоррора на выживание от Konami, при этом внося умные улучшения в его дизайн.
Похоже, что и игрокам в Steam понравилась новая версия классического хоррора от Konami. Несмотря на то, что игра стала доступна только для обладателей Deluxe-издания, в Steam у неё уже 1344 обзоров, 95% которых являются положительными.
Для любителей бродилок с исследованиями самое то.
играл?
зачем ты мне видео ануса скинул? Твой любимый блогер? Смотришь с ним Золотой век?)))))
оптимизация дно
Да и доверили шедер так себе компании, игра конечно у них норм,но по сути проходняк
Выкинь свою 1060 (или какая там у тебя затычка) и поставь уже нормальную видеокарту.
мне тоже выкинуть 6650Xt котороя тот же говР без напрягов тянула на высоких в чистой производительности в 60 фпс ?
🤣🤣🤣
Так на твоей вроде норм фпс должен быть. У знакомого с почти идентичной 6700xt в связке с 5600х выдает на ультрах 40-45 1080р, что в принципе ок для такой конфигурации, и это без FSR3 и AFMF2.
графика хорошая но иногда мыльцо свойственное движку unreal раздражает, и как по мне оптимизация очень плохая, может даже лучше подождать патчей.
А что не так с оптимизацией, отключил трасировку, графика на эпичном, стабильно 60 фпс. Даже видяха не воет как в вуконге. А патчи врятли что то исправят, правда хз что тут исправлять
Частые статеры на любых настройках может из-за того что игра установлена на hhd?
Нет, это приколы анриала в подгрузке ассетов когда какую то точку проходишь
понял спасибо.
на M2 тоже самое
Такие игры нужно покупать, видно что разработчики старались, игра хороша во всем и без денуво
какой ты наивный
Наивный паренек.
В чем наивность? Ты сам то играл Что бы судить? Я наиграл уже 8 часов, и с уверенностью могу сказать, что игра отличная.
Забей, они там тумана не видят (потому что в жизни его не видели). Даже бесплатную версию не могут скачать что бы лично посмотреть.
Согласен, я сейчас скачал пиратку, и мне игра очень понравилась. Так что я купил ее в Стиме в коллекцию, с кэшбэком в 30% вышло нормально, игра того стоит.
Уже на полках зеленых магазинов )))
На удивление отличный ремейк!
Начало игры выглядит здорово и атмосфера присутствует. Музыка и эмбиент тоже радует. Будем смотреть дальше
Ребят, кто запускал игру, что там с оптимизацией?
Если норм настроить, то всё ровно. Но некоторые отмечают статтеры (особенно при подгрузке локаций)
С лучами + dlss на RTX 4070 i7 13700HX - 24-27 к/с
Может кому помогу,лично мне помогло, нужно в файле Engine в самый низ пропустив строку добавить эти 3 строчки, сохранить и запустить в игре вместо dlss - fsr 3
C:\Users\*ИМЯ ВАШЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК*\AppData\Local\SilentHill2\Saved\Config\Windows
[SystemSettings]
r.FidelityFX.FI.Enabled=1
r.SceneColorFringeQuality=0
r.EnableMouseSmoothing=0
Что делают данные настройки?
r.FidelityFX.FI.Enabled=1 — Включает скрытую генерацию кадров FSR
r.SceneColorFringeQuality=0 — Убирает хроматическую аберрацию
r.EnableMouseSmoothing=0 — Убирает плавность мыши
видел обзоры на gtx 1060 3gb и даже на gtx 960 норм идет на низких.В городе до 50фпс выдает на 1060
На удивление хорошая оптимизация на старте. Народная 3060, при ультра настройках (без лучиков) в 2К разрешении + dlss баланс выдает 40-55 кадров. С учётом того, что ещё нет драйверов с поддержкой игры, результат хороший. Где то на уровне резика 4.
Почему фпс так низок? просто у меня в 2K при эпических настройках + трассировка с dlss на качество, в городе выдает в среднем 85-90фпс и выше! а в самых загруженных локациях минимум 70-65фпс! да у меня видяха rtx 4070 ti super и она да помощней чем у тебя, но все ровно у тебя должно быть в средне 60-65 фпс! а в каком разрешении ты играешь? но все ровно даже если ты в 4K играешь, то у тебя все ровно должно быть 35-40фпс.
Чуть чуть подожду, а потом тоже опробую
оптимизон более-менее. Статтеры убрать и норм. Хорошо что ещё денуву не запихали. Иначе бы был полный абзац.
в 2К на ультрах 30-40 фпс )) 7800x3d RX 6800 XT 32 гига оперативы с частотой 6000 , на минималках что то типа 80-100 фпс но чаще 80 и ниже , постоянные статеры
Надо самому лично играть и оценивать.
Я пытался заставить себя поиграть в оригинал раз 10, но дальше кладбища, не хватало терпения пройти. А здесь сижу уже 6 час без перерыва. Сделали хорошо, немного с трассировкой и HDR я помучился. Без трассировки, которая жрет у меня почти 20 фпс, hdr нормально не настраивается.
я купил оригинал после выхода, посадил знакомого и он ее проходил. Потом сам ее прошел в 2020 году не без удовольствия.
надо было в начале 2000ых играть в оригинал
Еще б она не статерила постоянно. Не вылетала бы на ровном месте. Ну и фпс не делал мертвую петлю в не располагающих для этого местах (буквально первая локация, подходишь в упор к двери туалета и вуаля - минус 25 фпс). Было бы гораздо лучше такого рода технических проблем. Импакт от ударов подтянули - молодцы, боевка стала лучше того, что изначально показывали. Но измененная внешность персонажей и кат-сцены в 30 фпс в 2024 - всё портят.
выключи в-синк и не будет статтерить, пора уже иметь монитор с фрисинк, если ты уважающий себя геймер
Дело именно в статерах во время игры, а не в тиринге. Играю и так на мониторе с G-Sync.
ну так что похоже другим ремейкам быть раз говорят удачный запуск
Оценки то ладно, все итак уже ясно, но что там с продажами в стиме?) Надеюсь есть успехи?)
Так что говорить, то сейчас играют те, кто делюкс взял, а другие будут 8 числа играть.
Самое обидно для тех кто купил обычное издание,что пираты тоже будут играть 6 числа
По отзывам сейчас 94,86% положительных, в стиме в списке "лидеры продаж" игрушка на третьем месте. Не знаю, конечно, насколько это хорошо
думаю играют все, просто те, кто купил лох эдишн, скачал пиратку от обиды)))
игра офигенная. Думал, что будет хорошая игра, но такого не ожидал совсем.
Капец, в игре катсцены залочены на 30 фпс, зачем это нужно было делать? непонятно, очень портит восприятие,как всегда ищем как это исправили народные умельцы
Я думаю это сделано из-за консолей. Как чёрные полосы в Hellblade 2 которые служат оптимизирующим фактором. Или постоянные переходы через трубы в The Calisto Protocol. Как известно в кат-сценах больше детализации чем непосредственно в самом игровом процессе. Предпологаю что данное ограничение уберут в патчах. Ну или же мододелы.
Не знаю,у меня ASUS RTX 3060 TI RYZEN 5 5600x 32 gb Kingston fury а экран 2560х1080 и на ультра настройках выдают 28-30 фпс, с рт вообще 19-20 кадров,причем если все поставить на минимум то выдает 40 кадров,и добавить генерацию кадров то еле еле до 60 доходит ,не понимаю это оптимищация или с компом что-то
на 4090 в 4к ультра и dlss качество 0т 50-85fps среднее 65fps это почти самая жрущия игра,но графика мне понравилась
очень требовательная к видеокарте игра . У меня на 4070ti на максималках с трасировкой в Full HD,если не включать dlss, то местами могут быть просадки до 40 фпс. Это кошмар. Какой то договорняк по искусственному завышению требований к железу в играх или движок Unreal Engine имеет такой недостаток сам по себе.
Фпс в лютом гoвнe, худший порт после прикалиста протокола
не просто хорошие, они там овер положительные. // Артур Кузьмин
Ну и хорошо. Жду русик звука и играю.
смысла нет в этом ни какого. Все равно будет хуже английской.
С чего вдруг?
с того, что бюджет более ограниченный и актеры не такие профессиональные, а если и профессиональные, то в каждой игре одни и те же голоса, которые уже достали и часто всего пару человек озвучивают. В данной игре идут разговоры в роликах и прочитать титры не трудно совсем. Посмотри кино с английской озвучкой и потом с русской, может поймешь о чем я.
И ждать ещё год-два
Наверное только Шрек 2 не согласится и God of War
Читаю камменты на рутрекере. Это, что правда?
Вот вам и шедевр.
Парнишка ты просто еще не дорос. ремейк шикарен. Год-два и может ты додумаешься сам распробовать, а не читать чужие комментарии на торрентах.
Тут уже ничего не сделаешь. Есть принципиальные люди, вот им что-то один раз не понравилось то, очень и очень долгое время они будут обходить это стороной. При этом не стесняясь рассказывать как же там все плохо, не имея личного опыта ознакомления, как и собственного мнения замещая его мнением таких же единомышленников. Только через какое-то время, они молча в режиме инвизибилити попробуют проект чтобы на них пальцем никто не тыкал. И изменят своё мнение, но вот для окружающих они так и продолжат выдавать ту точку зрения, ибо признавать что ошиблись.... не кто не хочет.
P.S. Взять Death Stranding, у меня есть знакомый который так же относился к игре от Кодзимы. И только спустя время, он все же осмелился попробовать ....теперь же сидит сыца от радости что 2ю часть анонсировали, хоть первое время и отмахивался что ему все понравилось))))
Покупайте игру, ребята! Продолжени зависит от нас!
Я не совсем понимаю, чему там тормозить? Графика 10-летней давности.
Поставить что ли, посмотреть...
Наниты и люмины с вами не согласны. Они всегда помогут игре притормозить.
Действительно, разницы вообще никакой. Я бы сказал графика 1986го, даже 576 до н.э. Ну прям даже в телескоп хабл не видно разницы. Хорошо что у меня в глазах стоит датчик FPS, и я могу по одному беглому взгляду посчитать количество полигонов по одному смазаному скриншоту.
Разница между играми 10 лет:
Вот графика 2014 года c PS4...
Тумана здесь, правда, нет. Но могли бы напустить, причём легко.
Вот ещё. Та же игра. 2014 год.
Внатури, не видно разницы. Мне даже не пришлось открывать картинку на весь экран. После скинутого вами скриншота, я ещё раз убедился что SH2 Remake графика выглядит как 900 лет назад. Только смутило что в The Last Of Us 2013 года, и на скрин отсутствуют некоторые тени и затемнение у объектов но это мелочи! Даже 2013го года выглядит ультра реалистично, вот оно будущие а не это ваше!
Разница есть. Старая игра с плойки выглядит лучше.
А я пока не буду играть в эту игру, я лучше подожду русскую озвучку от студии GamesVoice, чтобы насладиться полным погружением в атмосферу этой игры, и не отвлекаться на субтитры.
Решение странное. Не буду спорить, что с русской озвучкой удобнее, но это будет только через год, врятли раньше. Пройти хитовую игру с оригинальной озвучкой (очень качественной к слову) и через годик пройти ещё раз с русской - идеальная формула ;)
Там диалогов то мизер.
Английская озвучка очень не очень. Качество плохое, мягко говоря. Играть на английском в эту игру, всё равно что себя не уважать, я считаю. А вот японская озвучка весьма хороша. Можно и поиграть. Но я пока что буду ждать русскую озвучку. Всё-таки сегодня озвучивают на русский на голову выше любого оригинала. А там глядишь и скидочки будут через годик, можно и прикупить игру будет почти за дарма, да озвучка заодно выйдет уже. Эта игра не той породы, в которую нужно вот прямо обязательно сыграть на релизе.
Silent Hill - это одна из тех игр, которую при первом ознакомлении лучше проходить с оригинальной озвучкой (ну, по крайней мере с оригиналом так), как раз таки для большего погружения в атмосферу игры, потом уже, при последующих прохождениях можно и русскую озвучку по желанию подгрузить.
дада.утешай себя