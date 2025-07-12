Ремейк Silent Hill 2 получил 50% скидку в PS Store

К вниманию фанатов жанра survival horror: ремейк Silent Hill 2 в течение ограниченного времени продается в PS Store за $34,99 для участников программы PlayStation Plus. Оригинальная цена составляет $69,99, то есть 50%-ная скидка будет гарантирована до 16 июля 2025 года.

Для тех, кто ждал подходящего случая, чтобы снова погрузиться в атмосферу кошмара, сейчас самое время.

Silent Hill 2, считающаяся одной из лучших игр в жанре психологического ужаса в истории, вернулась на PlayStation 5 и ПК в обновленном виде с самой современной графикой, трассировкой лучей, абсолютно обновленным звуком и различными техническими улучшениями, которые еще больше подчеркивают напряженную и мрачную атмосферу проклятого города.

Ремейк - не только визуальный. Теперь камера находится за плечом, что дает большее погружение в игру и позволяет еще ближе познакомиться с гротескными существами, обитающими в Silent Hill. Также был улучшен и боевой геймплей: вернулись такие виды оружия, как культовая стальная труба и пистолет, но с модернизированной механикой, включающей уклонение и точное прицеливание. Была расширена карта, где появились новые места, которые не были доступны в оригинальной игре. И даже те, кто знаком с каждой деталью классической игры, будут удивлены новыми путями и открытиями.