Ремейк Silent Hill 2 получил новую максимальную скидку в Steam в размере 40%

Сегодня в магазине Steam началась распродажа игр от Konami. В рамках данной распродажи многие игры японского издателя получили крупные скидки.

Одной из таких игр стал недавний ремейк Silent Hill 2 - он получил новую максимальную скидку в размере 40% (до этого максимум был 30%). Так же новую максимальную скидку получил и сборник Metal Gear Solid: Master Collection - 50% (до этого максимум был 30%).

Кроме того, сегодня стало известно о том, что Bloober Team уже работает над ремейком оригинальной Silent Hill: