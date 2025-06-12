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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 3 313 оценок

Ремейк Silent Hill 2 получил новую максимальную скидку в Steam в размере 40%

AceTheKing AceTheKing

Сегодня в магазине Steam началась распродажа игр от Konami. В рамках данной распродажи многие игры японского издателя получили крупные скидки.

Одной из таких игр стал недавний ремейк Silent Hill 2 - он получил новую максимальную скидку в размере 40% (до этого максимум был 30%). Так же новую максимальную скидку получил и сборник Metal Gear Solid: Master Collection - 50% (до этого максимум был 30%).

Кроме того, сегодня стало известно о том, что Bloober Team уже работает над ремейком оригинальной Silent Hill:

Возвращение в туманный мир: Bloober Team работает над ремейком самой первой Silent Hill
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ahnx

Зачем? Если его можно скачать с любого трекера.

Эта контора прогнулась под глобалистов, внедрила в римейк повестку, испоганила лица женщин. Платить за такое может только умишком обделённый.

Go woke - go broke. Я никогда не куплю ни одну игру, которую испоганили дегенераты в угоду либероидной швали. И (хотя прекрасно знаю английский) не куплю ни одну игру у издателя, который убрал русский язык из своих игр.

16
North235

Чего? Повестка в ремейке Сайлент-Хилла? Что за чушь?

4
Александр Назарко

Посмотрите только на этого мамкиного борцуна. Ну так и не играл бы вообще, раз так не нравится все это. Но бесплатно можно и обмазаться, так получается?

5
GraF68ru

Стеллар блейд уже купил? Или придумал очередную тухлодырую отмазку, но теперь про глобалистов-защищальщиков денуво? Такой же промытый, но по другую сторону лагеря, за бесплатно наворачивая якобы противные идеалы.

7
Scorpion_GamePlay

На ру даже не купить. Так что спасибо что без защиты.

7
JackReacher

Игра стоит покупки однозначно. Купил в день релиза и ни капли не пожалел, предвкушаю перепрохождение. Вот только Alan Wake 1 и 2 закончу.