Ремейк Silent Hill 2 получил новую максимальную скидку в Steam в размере 40%

Сегодня в магазине Steam началась распродажа игр от Konami. В рамках данной распродажи многие игры японского издателя получили крупные скидки.
Одной из таких игр стал недавний ремейк Silent Hill 2 - он получил новую максимальную скидку в размере 40% (до этого максимум был 30%). Так же новую максимальную скидку получил и сборник Metal Gear Solid: Master Collection - 50% (до этого максимум был 30%).
Кроме того, сегодня стало известно о том, что Bloober Team уже работает над ремейком оригинальной Silent Hill:
Зачем? Если его можно скачать с любого трекера.
Эта контора прогнулась под глобалистов, внедрила в римейк повестку, испоганила лица женщин. Платить за такое может только умишком обделённый.
Go woke - go broke. Я никогда не куплю ни одну игру, которую испоганили дегенераты в угоду либероидной швали. И (хотя прекрасно знаю английский) не куплю ни одну игру у издателя, который убрал русский язык из своих игр.
Чего? Повестка в ремейке Сайлент-Хилла? Что за чушь?
Посмотрите только на этого мамкиного борцуна. Ну так и не играл бы вообще, раз так не нравится все это. Но бесплатно можно и обмазаться, так получается?
Стеллар блейд уже купил? Или придумал очередную тухлодырую отмазку, но теперь про глобалистов-защищальщиков денуво? Такой же промытый, но по другую сторону лагеря, за бесплатно наворачивая якобы противные идеалы.
На ру даже не купить. Так что спасибо что без защиты.
Игра стоит покупки однозначно. Купил в день релиза и ни капли не пожалел, предвкушаю перепрохождение. Вот только Alan Wake 1 и 2 закончу.