Ремейк Silent Hill 2 получил новую максимальную скидку в Steam в размере 60%

Вчера в магазине Steam началась распродажа игр от Konami. В рамках данной распродажи многие игры японского издателя получили крупные скидки.
Ремейк Silent Hill 2 от студии Bloober Team получил новую максимальную скидку в размере 60%. До этого максимальный размер скидки на игру составлял 50%. Распродажа продлится до 27 июля включительно.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Известно, что Bloober Team уже работает над ремейком оригинальной Silent Hill.
кривая дичь убогая от польских криворучек
В зеленом магазине вроде скидка 100процентая не исчезала
У меня такое высвечивается....
ахахах
почти все получили 60%
Cronos больше зашел. 🥰