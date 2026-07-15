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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 3 874 оценки

Ремейк Silent Hill 2 получил новую максимальную скидку в Steam в размере 60%

AceTheKing AceTheKing

Вчера в магазине Steam началась распродажа игр от Konami. В рамках данной распродажи многие игры японского издателя получили крупные скидки.

Ремейк Silent Hill 2 от студии Bloober Team получил новую максимальную скидку в размере 60%. До этого максимальный размер скидки на игру составлял 50%. Распродажа продлится до 27 июля включительно.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Известно, что Bloober Team уже работает над ремейком оригинальной Silent Hill.

ПК 53 Раздачи и скидки 4
16
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
QueasyRush

кривая дичь убогая от польских криворучек

18
xmyr4ik

В зеленом магазине вроде скидка 100процентая не исчезала

8
Borovik-rus

У меня такое высвечивается....

6
A E

ахахах
почти все получили 60%

4
VigitalART

Cronos больше зашел. 🥰

4
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