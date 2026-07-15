Ремейк Silent Hill 2 получил новую максимальную скидку в Steam в размере 60%

Вчера в магазине Steam началась распродажа игр от Konami. В рамках данной распродажи многие игры японского издателя получили крупные скидки.

Ремейк Silent Hill 2 от студии Bloober Team получил новую максимальную скидку в размере 60%. До этого максимальный размер скидки на игру составлял 50%. Распродажа продлится до 27 июля включительно.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Известно, что Bloober Team уже работает над ремейком оригинальной Silent Hill.