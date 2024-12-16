Ремейк Silent Hill 2 получил первую заслуженную награду, несмотря на игнор на The Game Awards 2024

На прошедшей The Horror Game Awards 2024 ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team был удостоен звания «Игра года». Это первая значимая награда для проекта, который ранее был проигнорирован на The Game Awards 2024, несмотря на представление в нескольких категориях.
Кроме главного приза, хоррор также получил награду за лучший саундтрек, а актёр Люк Робертс, исполнивший роль Джеймса Сандерленда, был отмечен за лучшую актёрскую игру. Кроме того, Silent Hill 2 завоевал титул «Лучший хоррор-выживач», укрепив свои позиции как достойный приемник культового оригинала.
Победители в других ключевых номинациях:
- Лучший инди-хоррор – Still Wakes The Deep
- Лучший VR-хоррор – Resident Evil 4
- Выбор игроков – Mouthwashing
- Лучшие функции доступности – Slay the Princess — The Pristine Cut
- Наиболее ожидаемая игра – продолжение Alien Isolation
Церемония, как и прежде, прошла без излишнего пафоса, предоставляя более нишевым и независимым разработчикам заслуженное признание. Среди ведущих и презентеров номинаций были такие известные фигуры индустрии: Глен Скофилд (создатель Dead Space, The Callisto Protocol), Кайл Роули (Alan Wake 2), а также Фредрик Олсон (Amnesia: The Bunker). Они очень рады, что жанр хорроров продолжает развиваться и несмотря на кризис в индустрии, он пытается предлагать игрокам что-то новое и уникальное.
Осталось еще дождаться The Racing Game Awards 2024, The Fighting Game Awards 2024 ну и The Shooter Game Awards 2024
The S.T.A.L.K.E.R 2 Game Awards 2024, лол
Думаешь в 2024 появится?
Hohlawards 2025
Она должна была забрать игру года на Game Awards, причем вне конкуренции
Почему?
С какого перепуга, ремейк игры 23-летней давности, должен получить главный игровой приз года ? Она свои регалии уже получила в нулевых годах .
Субъективно я тоже так думаю , но объективно АстроБот. Но я ожадил награду хотя бы за СаундДизайн все таки.
С такого что сх2 просто классная игра, и у неё нет конкурентов в этом году (в своём жанре конечно) резидент и Алан вышли в 23
И сравнивать оригинал с ремейком такое.. Пу сути это новая
Шикарная игра. Заслуживает быть игрой года. Но дают всяким астроботам... Кто вообще в это играет??
Для меня SH2 лучшая игра-фильм года, серьезный взрослый такой фильме и очень красивый. Проходил на харде, головоломки немного душили.
Mouthwashing - достойно, действительно годная игра с глубоким смыслом
За ремейк СХ весьма рад, хоть где то победила)
Заслуженно или нет субъективно, к чему такие заголовки
Из +
Графика звук атмосфера.
Из -
Главный герой постоянно напоминает Леона.Слишком много однотипной ходьбы за ключом.Слишком много врагов и они скучные и с корявой анимацией.Сюжет напоминает Резидент Эвил 7 - какая то типа умершая но всё же живая лябовморковь дала о себе знать и он всё бросил и попёр её искать.На пути он встретил малёха поехавшую деваху а Иттан в 7 части Резидента встретил именно свою деваху и как ни странно тоже поехавшую.
*
Это игра не только нудная но ещё и не новая это просто ремейк никакой суперпупер ремейк не может стать игрой года это просто бред похоже на топтание на одном месте.
Слишком переборщили с количеством головоломок я уже под конец игры устал, реши одну головоломку что бы получить другую и так по кругу (хотя я люблю головоломки и всякие пазлы), ну и врагов и боссов тоже можно было сделать поразнообразней, опять же очень мало оружия особенно холодного и его нельзя грейдить, что совсем печально, опять же практически ни каких бонусов кроме бензопилы при новом прохождение, т.е. отсутствие какого либо челенджа для повторного прохождения (хотя в играх данного жанра это всегда делают) в целом ремейк получился хорошим.
Че пьяный что ли? Зачем это в Сайлент Хилле?