Ремейк Silent Hill 2 получил первую заслуженную награду, несмотря на игнор на The Game Awards 2024

На прошедшей The Horror Game Awards 2024 ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team был удостоен звания «Игра года». Это первая значимая награда для проекта, который ранее был проигнорирован на The Game Awards 2024, несмотря на представление в нескольких категориях.

Кроме главного приза, хоррор также получил награду за лучший саундтрек, а актёр Люк Робертс, исполнивший роль Джеймса Сандерленда, был отмечен за лучшую актёрскую игру. Кроме того, Silent Hill 2 завоевал титул «Лучший хоррор-выживач», укрепив свои позиции как достойный приемник культового оригинала.

Победители в других ключевых номинациях:

Лучший инди-хоррор – Still Wakes The Deep

– Still Wakes The Deep Лучший VR-хоррор – Resident Evil 4

– Resident Evil 4 Выбор игроков – Mouthwashing

– Mouthwashing Лучшие функции доступности – Slay the Princess — The Pristine Cut

– Slay the Princess — The Pristine Cut Наиболее ожидаемая игра – продолжение Alien Isolation

Церемония, как и прежде, прошла без излишнего пафоса, предоставляя более нишевым и независимым разработчикам заслуженное признание. Среди ведущих и презентеров номинаций были такие известные фигуры индустрии: Глен Скофилд (создатель Dead Space, The Callisto Protocol), Кайл Роули (Alan Wake 2), а также Фредрик Олсон (Amnesia: The Bunker). Они очень рады, что жанр хорроров продолжает развиваться и несмотря на кризис в индустрии, он пытается предлагать игрокам что-то новое и уникальное.