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Номинируйте Silent Hill 2 на ИГРУ ГОДА 2024!
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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 687 оценок

Ремейк Silent Hill 2 получил первую заслуженную награду, несмотря на игнор на The Game Awards 2024

Gutsz
Новости

На прошедшей The Horror Game Awards 2024 ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team был удостоен звания «Игра года». Это первая значимая награда для проекта, который ранее был проигнорирован на The Game Awards 2024, несмотря на представление в нескольких категориях.

На The Game Awards 2024 объявлены главные игры года: Astro Bot, Metaphor: ReFantazio, Balatro и другие

Кроме главного приза, хоррор также получил награду за лучший саундтрек, а актёр Люк Робертс, исполнивший роль Джеймса Сандерленда, был отмечен за лучшую актёрскую игру. Кроме того, Silent Hill 2 завоевал титул «Лучший хоррор-выживач», укрепив свои позиции как достойный приемник культового оригинала.

Победители в других ключевых номинациях:

  • Лучший инди-хоррорStill Wakes The Deep
  • Лучший VR-хоррорResident Evil 4
  • Выбор игроковMouthwashing
  • Лучшие функции доступностиSlay the Princess — The Pristine Cut
  • Наиболее ожидаемая играпродолжение Alien Isolation

Церемония, как и прежде, прошла без излишнего пафоса, предоставляя более нишевым и независимым разработчикам заслуженное признание. Среди ведущих и презентеров номинаций были такие известные фигуры индустрии: Глен Скофилд (создатель Dead Space, The Callisto Protocol), Кайл Роули (Alan Wake 2), а также Фредрик Олсон (Amnesia: The Bunker). Они очень рады, что жанр хорроров продолжает развиваться и несмотря на кризис в индустрии, он пытается предлагать игрокам что-то новое и уникальное.

9
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Осталось еще дождаться The Racing Game Awards 2024, The Fighting Game Awards 2024 ну и The Shooter Game Awards 2024

2
Diablonos

The S.T.A.L.K.E.R 2 Game Awards 2024, лол

3
The Ryan Diablonos

Думаешь в 2024 появится?

0
001fess Diablonos

Hohlawards 2025

1
Alarmsy

Она должна была забрать игру года на Game Awards, причем вне конкуренции

1
Dark1994

Почему?

6
ed1ber

С какого перепуга, ремейк игры 23-летней давности, должен получить главный игровой приз года ? Она свои регалии уже получила в нулевых годах .

3
StrelitziaReg

Субъективно я тоже так думаю , но объективно АстроБот. Но я ожадил награду хотя бы за СаундДизайн все таки.

1
Сергей3783 ed1ber

С такого что сх2 просто классная игра, и у неё нет конкурентов в этом году (в своём жанре конечно) резидент и Алан вышли в 23

0
Сергей3783 ed1ber

И сравнивать оригинал с ремейком такое.. Пу сути это новая

0
Legion Gothic

Шикарная игра. Заслуживает быть игрой года. Но дают всяким астроботам... Кто вообще в это играет??

1
Дизлайкус

Для меня SH2 лучшая игра-фильм года, серьезный взрослый такой фильме и очень красивый. Проходил на харде, головоломки немного душили.

1
walking_io

Mouthwashing - достойно, действительно годная игра с глубоким смыслом

За ремейк СХ весьма рад, хоть где то победила)

0
Night Driving Avenger

Заслуженно или нет субъективно, к чему такие заголовки

0
B e s i k

Из +

Графика звук атмосфера.

Из -

Главный герой постоянно напоминает Леона.Слишком много однотипной ходьбы за ключом.Слишком много врагов и они скучные и с корявой анимацией.Сюжет напоминает Резидент Эвил 7 - какая то типа умершая но всё же живая лябовморковь дала о себе знать и он всё бросил и попёр её искать.На пути он встретил малёха поехавшую деваху а Иттан в 7 части Резидента встретил именно свою деваху и как ни странно тоже поехавшую.

*

Это игра не только нудная но ещё и не новая это просто ремейк никакой суперпупер ремейк не может стать игрой года это просто бред похоже на топтание на одном месте.

0
saa0891

Слишком переборщили с количеством головоломок я уже под конец игры устал, реши одну головоломку что бы получить другую и так по кругу (хотя я люблю головоломки и всякие пазлы), ну и врагов и боссов тоже можно было сделать поразнообразней, опять же очень мало оружия особенно холодного и его нельзя грейдить, что совсем печально, опять же практически ни каких бонусов кроме бензопилы при новом прохождение, т.е. отсутствие какого либо челенджа для повторного прохождения (хотя в играх данного жанра это всегда делают) в целом ремейк получился хорошим.

-1
Roflanders
опять же очень мало оружия особенно холодного и его нельзя грейдить, что совсем печально

Че пьяный что ли? Зачем это в Сайлент Хилле?

0