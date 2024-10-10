Ремейк Silent Hill 2 получил срочный патч после грубой ошибки перевода, испортившей игру для итальянских игроков

Сообщество игроков в целом осталось довольным переосмыслением культового хоррора 2001 года в недавно вышедшем ремейке Silent Hill 2. Игра получила положительные отзывы по всему миру, однако релиз проекта не везде прошел гладко. Как оказалось, запуск ремейка в Италии был омрачен фатальной ошибкой локализации, которая испортила впечатления первых пользователей.
Сообщается, что в обновленной версии Silent Hill 2 была допущена серьезная ошибка перевода, которая сильно не повезла итальянским геймерам. Только в этой версии локализации хоррора были включены субтитры для таинственной аудиодорожки. Этот фрагмент игры должен был интриговать игроков загадочным посланием с неразборчивым смыслом, но вместо этого субтитры банально раскрывали ключевой сюжет и спойлерили важные детали.
На всех других языках эта конкретная строка фактически неразборчива, а в субтитрах представлена как набор точек и отдельных букв. Понять, что это за послание, можно только при повторном прохождении, когда игроки полностью осознают все повороты сюжета. Далее следуют спойлеры:
Это искаженный голос Мэри по радио в самом начале игры. Хотя Джеймс говорит, что приехал в Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену, на самом деле он заблокировал в памяти факт, что сам её убил, о чем игрок узнает ближе к концу. Искаженный вопрос, который она задает по радио, звучит как "Почему ты убил меня?", что является довольно серьезным спойлером, который невольно раскрылся итальянским игрокам в самом начале.
К счастью, ошибку быстро обнаружили, и разработчики из студии Bloober уже выпустили патч с необходимыми исправлениями на всех платформах.
Я уж думал срочно будут исправлять катсцены в 30 фпс, да и вообще сам фпс в игре. В частности, просадки в зданиях. А они вон че..
я конфиг кстати подправил, по итогу 80 фпс такая же картинка и 0 фризов, уже 7 часов так наиграл, даже DLSS обновил и RTX через конфиг улучшил, 4к фул ультры с RTX
Почему разрабы не могут этого сделать, тратить деньги на игру и самому же ее допиливать.
ссылку можно?
можно поподробнее что внести в конфиг чтоб фризы пропали полностью?
Я надеялся на срочное исправление просадок фпс
CULO!!!
пирамидхед капиш ? 🤌
// Алексей Горин
Ужас. В игре, где обычный игрок поймёт сюжет, образы, только тогда, когда прочитает об этом в интернете.
Я после прохождения игры:
Странно что технических патчей еще нет. Был типа «ранний доступ», уже сама игра вышла пару дней назад. Где эти самые патчи «первого дня»? Ибо в игре есть проблемы в тех плане. Хотя бы сцены в 30 фпс на движке не очень
Спойлеру 23 года
Игре 25 лет, а все ещё вонь про какие то спойлеры. Вы безнадежны // Александр Ковалёв
Целое поколение выросло, которое не играло в старую игру.
Так вышло,что за 25 лет родились новые люди. // Рома Смерть
Дальше что? Илиаду спойлерами закроем? Сказки братьев Гримм? Преступление и наказание? Или библию сразу, прикинь, сколько народа то нового постоянно родится. // Александр Ковалёв
Какой то ты бесноватый и путаешь теплое с мягким // Рома Смерть
игре почти 20 с лишним лет и кого то могут спойлеры испугать, это же не новинка же.
"люди ночами делают новых людей"
И эти новые люди в большинстве своем в оригинал не играли