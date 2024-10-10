Ремейк Silent Hill 2 получил срочный патч после грубой ошибки перевода, испортившей игру для итальянских игроков

Сообщество игроков в целом осталось довольным переосмыслением культового хоррора 2001 года в недавно вышедшем ремейке Silent Hill 2. Игра получила положительные отзывы по всему миру, однако релиз проекта не везде прошел гладко. Как оказалось, запуск ремейка в Италии был омрачен фатальной ошибкой локализации, которая испортила впечатления первых пользователей.

Сообщается, что в обновленной версии Silent Hill 2 была допущена серьезная ошибка перевода, которая сильно не повезла итальянским геймерам. Только в этой версии локализации хоррора были включены субтитры для таинственной аудиодорожки. Этот фрагмент игры должен был интриговать игроков загадочным посланием с неразборчивым смыслом, но вместо этого субтитры банально раскрывали ключевой сюжет и спойлерили важные детали.

На всех других языках эта конкретная строка фактически неразборчива, а в субтитрах представлена ​​как набор точек и отдельных букв. Понять, что это за послание, можно только при повторном прохождении, когда игроки полностью осознают все повороты сюжета. Далее следуют спойлеры:

Спойлер

Это искаженный голос Мэри по радио в самом начале игры. Хотя Джеймс говорит, что приехал в Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену, на самом деле он заблокировал в памяти факт, что сам её убил, о чем игрок узнает ближе к концу. Искаженный вопрос, который она задает по радио, звучит как "Почему ты убил меня?", что является довольно серьезным спойлером, который невольно раскрылся итальянским игрокам в самом начале.

К счастью, ошибку быстро обнаружили, и разработчики из студии Bloober уже выпустили патч с необходимыми исправлениями на всех платформах.