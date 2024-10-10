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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 640 оценок

Ремейк Silent Hill 2 получил срочный патч после грубой ошибки перевода, испортившей игру для итальянских игроков

Gutsz
Новости

Сообщество игроков в целом осталось довольным переосмыслением культового хоррора 2001 года в недавно вышедшем ремейке Silent Hill 2. Игра получила положительные отзывы по всему миру, однако релиз проекта не везде прошел гладко. Как оказалось, запуск ремейка в Италии был омрачен фатальной ошибкой локализации, которая испортила впечатления первых пользователей.

Сообщается, что в обновленной версии Silent Hill 2 была допущена серьезная ошибка перевода, которая сильно не повезла итальянским геймерам. Только в этой версии локализации хоррора были включены субтитры для таинственной аудиодорожки. Этот фрагмент игры должен был интриговать игроков загадочным посланием с неразборчивым смыслом, но вместо этого субтитры банально раскрывали ключевой сюжет и спойлерили важные детали.

На всех других языках эта конкретная строка фактически неразборчива, а в субтитрах представлена ​​как набор точек и отдельных букв. Понять, что это за послание, можно только при повторном прохождении, когда игроки полностью осознают все повороты сюжета. Далее следуют спойлеры:

Спойлер

Это искаженный голос Мэри по радио в самом начале игры. Хотя Джеймс говорит, что приехал в Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену, на самом деле он заблокировал в памяти факт, что сам её убил, о чем игрок узнает ближе к концу. Искаженный вопрос, который она задает по радио, звучит как "Почему ты убил меня?", что является довольно серьезным спойлером, который невольно раскрылся итальянским игрокам в самом начале.

К счастью, ошибку быстро обнаружили, и разработчики из студии Bloober уже выпустили патч с необходимыми исправлениями на всех платформах.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Я уж думал срочно будут исправлять катсцены в 30 фпс, да и вообще сам фпс в игре. В частности, просадки в зданиях. А они вон че..

10
RickeyIMBA

я конфиг кстати подправил, по итогу 80 фпс такая же картинка и 0 фризов, уже 7 часов так наиграл, даже DLSS обновил и RTX через конфиг улучшил, 4к фул ультры с RTX

0
Black Future RickeyIMBA

Почему разрабы не могут этого сделать, тратить деньги на игру и самому же ее допиливать.

2
KILLA06 RickeyIMBA

ссылку можно?

2
shisha1239 RickeyIMBA

можно поподробнее что внести в конфиг чтоб фризы пропали полностью?

2
dreamevil2067

Я надеялся на срочное исправление просадок фпс

8
AchingGarrison

CULO!!!

2
Wolfenstein

пирамидхед капиш ? 🤌

2
Пользователь ВКонтакте

// Алексей Горин

1
ZAUSA

Ужас. В игре, где обычный игрок поймёт сюжет, образы, только тогда, когда прочитает об этом в интернете.

Я после прохождения игры:

1
Krio_ru

Странно что технических патчей еще нет. Был типа «ранний доступ», уже сама игра вышла пару дней назад. Где эти самые патчи «первого дня»? Ибо в игре есть проблемы в тех плане. Хотя бы сцены в 30 фпс на движке не очень

0
Skat_N1

Спойлеру 23 года

-2
vertehwost
1
Пользователь ВКонтакте

Игре 25 лет, а все ещё вонь про какие то спойлеры. Вы безнадежны // Александр Ковалёв

-4
ZAUSA

Целое поколение выросло, которое не играло в старую игру.

6
Пользователь ВКонтакте

Так вышло,что за 25 лет родились новые люди. // Рома Смерть

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Дальше что? Илиаду спойлерами закроем? Сказки братьев Гримм? Преступление и наказание? Или библию сразу, прикинь, сколько народа то нового постоянно родится. // Александр Ковалёв

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Какой то ты бесноватый и путаешь теплое с мягким // Рома Смерть

1
Brock_Harrison

игре почти 20 с лишним лет и кого то могут спойлеры испугать, это же не новинка же.

-4
BluntZebulon

"люди ночами делают новых людей"
И эти новые люди в большинстве своем в оригинал не играли

0