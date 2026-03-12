ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
Ремейк Silent Hill 2 преодолел отметку в 5 миллионов игроков

Компания Konami объявила о впечатляющем достижении хоррора Silent Hill 2 Remake. По состоянию на 31 января 2026 года количество игроков по всему миру превысило пять миллионов человек. В эту статистику входят как игроки, купившие физические и цифровые копии игры, так и те, кто поиграл через подписочные сервисы.

Ремейк культовой игры предлагает современное переосмысление оригинального сюжета с улучшенной графикой и обновленным управлением. Игроки вновь берут под контроль протагониста Джеймса, который получает письмо от своей покойной жены. Послание заставляет его отправиться в город, с которым у пары связано много воспоминаний - Сайлент Хилл. В попытке увидеть супругу еще раз Джеймс встречает у озера женщину, пугающе похожую на Мэри, которую зовут Мария.

Психологическое приключение может похвастаться поддержкой трассировки лучей и рядом других улучшений, создающих знакомую, но в то же время более зловещую атмосферу. Разработчики также расширили игровые локации, сделав доступными здания, которые нельзя было посетить в оригинале. Помимо прочего, игра отказалась от фиксированной камеры в пользу вида из-за плеча, что позволило сделать геймплей более современным и погружающим.

SaintsEagle

жесть, резик берет 5 лямов за неделю а бедняги поляки за два года...

JohnyKitamao

так купило то скока? вон резик9 именно купило 5млн, а тут небось 500к купили на релизе, а 4,5 млн в геймпассе сыграли как там вышло

гордиться и хвастаться тут нечем

Джоэл Миллер

Где дополнение "Born From a Wish" Konami!?😤

Лев Левин
количество игроков по всему миру превысило пять миллионов человек.

Ну в масштабе всего мира это прям даже немного, для такой достаточно известной серии.

wladislaff

Если dlc еще сделают еше пару лямов за 15 лет соберут

