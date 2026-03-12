Ремейк Silent Hill 2 преодолел отметку в 5 миллионов игроков

Компания Konami объявила о впечатляющем достижении хоррора Silent Hill 2 Remake. По состоянию на 31 января 2026 года количество игроков по всему миру превысило пять миллионов человек. В эту статистику входят как игроки, купившие физические и цифровые копии игры, так и те, кто поиграл через подписочные сервисы.

Ремейк культовой игры предлагает современное переосмысление оригинального сюжета с улучшенной графикой и обновленным управлением. Игроки вновь берут под контроль протагониста Джеймса, который получает письмо от своей покойной жены. Послание заставляет его отправиться в город, с которым у пары связано много воспоминаний - Сайлент Хилл. В попытке увидеть супругу еще раз Джеймс встречает у озера женщину, пугающе похожую на Мэри, которую зовут Мария.

Психологическое приключение может похвастаться поддержкой трассировки лучей и рядом других улучшений, создающих знакомую, но в то же время более зловещую атмосферу. Разработчики также расширили игровые локации, сделав доступными здания, которые нельзя было посетить в оригинале. Помимо прочего, игра отказалась от фиксированной камеры в пользу вида из-за плеча, что позволило сделать геймплей более современным и погружающим.