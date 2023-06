Ремейк Silent Hill 2 станет первым крупным примером нового направления студии Bloober Team ©

Как сообщается, Layers of Fear стала последней игрой эпохи для разработчика, который переходит к тому, что он называет "Bloober Team 3.0".

С Layers of Fear позади, Bloober Team, как сообщается, вступает в новую эру. Студия продолжает работать над созданием ремейка Silent Hill 2, но при этом отходит от привычных игр в жанре психологического хоррора. В недавнем интервью Bloober Team заявила, что Silent Hill 2 станет первой главой того, что разработчик назвал "Bloober Team 3.0": переход к играм в жанре "хорроров для массового рынка".

Bloober поделилась подробностями этого перехода в недавнем интервью Engadget, в котором студия обсудила Layers of Fear, Silent Hill 2 и будущее студии. Как сообщается, Bloober Team прошла через несколько этапов с момента своего образования. Layers of Fear была завершающим этапом, который получил внутреннее название "Bloober Team 2.0". Bloober Team 3.0 стремится отойти немного дальше от нишевых психологических игр ужасов, которые разработчик выпускал с момента выхода первой Layers of Fear в 2016 году. Планируя выпустить ремейк Silent Hill 2 в 2023 году, Bloober хочет углубиться в мейнстримные игры.

"Этот год словно закрывает эру создания психологических хорроров", - сказал о переходе соучредитель студии Петр Бабиено. "Сейчас мы входим в Bloober Team 3.0, делая хорроры для массового потребителя... Мы сосредоточились на сюжете, мы сосредоточились на настроении, мы сосредоточились на качестве графики и музыки, но мы не уделяли много внимания механике геймплея. Это не было нашей целью. Но мы решили, что есть потолок, который мы не сможем пробить, если не предоставим что-то свежее, что-то новое".

Бабиено утверждает, что Silent Hill 2 станет первым крупным примером нового направления студии. Пока студия усердно работает над подготовкой ремейка, следите за новостями, например, за конкретной датой выхода. Silent Hill 2 все еще находится на пути к запуску где-то в 2023 году.