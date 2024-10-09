Ремейк Silent Hill 2 вошел в тройку лучших игр от Konami и Bloober Team в Steam

Ранее на нашем сайте сообщалось, что за сутки ремейк Silent Hill 2 собрал в Steam более 23 тысяч одновременных игроков. Так вот, насколько это отличается от других игр производства Konami и Bloober Team?

Что касается Konami, то подобный результат - это третий лучший результат среди её релизов в Steam. Впереди только METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN (91 тысяча) и Yu-Gi-Oh! Master Duel (262 тысячи).

А вот для студии Bloober Team пиковый онлайн в ремейке Silent Hill 2 и вовсе стал вторым за всю историю студии. Больше игроков одновременно играло только в Layers of Fear (145 тысяч).

Теперь интересно наблюдать, удастся ли римейку культового хоррора добиться еще более высокого показателя в сети. К сожалению, невозможно узнать статистику по PlayStation 5, впрочем, наверняка и там показатель достаточно высок.

Напомним, что ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PlayStation 5.