Ремейк Silent Hill 2 вошел в тройку лучших игр от Konami и Bloober Team в Steam

Ранее на нашем сайте сообщалось, что за сутки ремейк Silent Hill 2 собрал в Steam более 23 тысяч одновременных игроков. Так вот, насколько это отличается от других игр производства Konami и Bloober Team?
Что касается Konami, то подобный результат - это третий лучший результат среди её релизов в Steam. Впереди только METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN (91 тысяча) и Yu-Gi-Oh! Master Duel (262 тысячи).
А вот для студии Bloober Team пиковый онлайн в ремейке Silent Hill 2 и вовсе стал вторым за всю историю студии. Больше игроков одновременно играло только в Layers of Fear (145 тысяч).
Теперь интересно наблюдать, удастся ли римейку культового хоррора добиться еще более высокого показателя в сети. К сожалению, невозможно узнать статистику по PlayStation 5, впрочем, наверняка и там показатель достаточно высок.
Напомним, что ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PlayStation 5.
уф на превью мария такая горяченькая
😂
Если игра норм, то никакое Denuvo на продажы не влияет. Будем надеятся что на фоне этого успеха конами и дальше продолжать делать ремейки старых частей сайлен хилл...На деюсь также на успех Metal Gear Solid Delta
ну молодцы же)
Единственная беда игры в том, что над ней работали консультанты по уродованию персонажей. Как показывает практика только 1 из 10 таких проектов увенчается успехом. Хоть игра и получилась хорошей, но для нас это отнюдь не хорошо, ибо эти ублюдки так и будут лезть в чужие сценарии и пихать свою повестку
Норм там все с персами. Дизайн хоть обновленный, образы не изменились. Эдди - злостный толстяк, Мария - падшая женщина и т.д. наоборот добавили больше выразительности им
А что с персонажами кроме Анджелы?
А зачем разрабам консультанты, чтобы что? Они свою вселенную лучше знают, им виднее. Если их надо в таком консультировать то вообще трындец. Да и вообще не в их целях добавлять выразительности, их цель у них на лбу написана, не будем тут. Даже если они удачно туда нacpaли это еще не значит, что они нужны. Будем молчать так сони таки одобрит второй конкорд, знааатно проконсультированный, что б из всех щелей
Ну опять же - итоговый вариант уже есть. Мария осталась падшей женщиной, Эдди злостным толстяком и прочее.никаких черных лесбиянок-траншизух . Образы персов сохранены
Не, то что итоговый продукт вышел годным это да, согласен. Но это не отменяет того, что я говорю.
игра реально атмосферная, прям флешбеки с детства)
заслуживает и первого места
В выходные надо пиковый онлайн оценивать. Особенно в воскресенье под конец дня.