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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 266 оценок

Ремейк Silent Hill 2 возможно получит DLC со сценарием Born from a Wish

Gruz_ Gruz_

Внимательные пользователи форума ResetEra заметили, что в регистрационной карточке ремейка Silent Hill 2 в сервисе Steam произошли некоторые изменения. Так, в нем появились записи с пометкой «DLC». В результате появился слух, что в ближайшее время польская студия Bloober Team планирует выпустить дополнение под названием Born From a Wish.

Born from a Wish - это второстепенный сценарий Silent Hill 2, которого не было в оригинальной игре, но который добавили позже, в новом расширенном издании, выпущенном для Xbox. С точки зрения хронологии это «приквел»: в нем события разворачиваются незадолго до встречи Марии и Джеймса Сандерленда.

В нем Мария предстает в образе женщины с пистолетом, которая просыпается в Сайлент Хилл с мыслями о самоубийстве, а после ищет компанию. Она находит особняк и общается с таинственным жильцом по имени Эрнест Болдуин, и тот предупреждает ее о Джеймсе. В эпизоде Born from a Wish исследуется происхождение Марии и ее связь с городом Сайлент-Хилл.

22
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AdriftDylan

Классная игруха.Я как старпер всё по Резидент Ивол начиная с первой Соньки залипал.А этот ремейк стал моё первое знакомство с серией.Ну и фильм конечно смотрел,где молотоголовый с женщины заживо кожу сдирает прокрутив кулак.

4
Es_x

Надо брать

3
Roayal cat

Давно пора!

1
Джоэл Миллер

Неужели

ГАЗ-М20

Вот бы в этом году выпустили, а то с релиза ремейка прошел уже почти год, дальше тянуть с длс будет странно.