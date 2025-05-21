Ремейк Silent Hill 2 возможно получит DLC со сценарием Born from a Wish

Внимательные пользователи форума ResetEra заметили, что в регистрационной карточке ремейка Silent Hill 2 в сервисе Steam произошли некоторые изменения. Так, в нем появились записи с пометкой «DLC». В результате появился слух, что в ближайшее время польская студия Bloober Team планирует выпустить дополнение под названием Born From a Wish.

Born from a Wish - это второстепенный сценарий Silent Hill 2, которого не было в оригинальной игре, но который добавили позже, в новом расширенном издании, выпущенном для Xbox. С точки зрения хронологии это «приквел»: в нем события разворачиваются незадолго до встречи Марии и Джеймса Сандерленда.

В нем Мария предстает в образе женщины с пистолетом, которая просыпается в Сайлент Хилл с мыслями о самоубийстве, а после ищет компанию. Она находит особняк и общается с таинственным жильцом по имени Эрнест Болдуин, и тот предупреждает ее о Джеймсе. В эпизоде Born from a Wish исследуется происхождение Марии и ее связь с городом Сайлент-Хилл.