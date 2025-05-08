Ремейк Silent Hill 2 вышел в GOG и Epic Games Store

Ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team и KONAMI неожиданно вышел в GOG и Epic Games Store, так что теперь больше людей могут играть в этот высоко оцененный хоррор без DRM. Также на него действует скидка 30% на целую неделю, что является самой низкой ценой с момента релиза в Steam.

Silent Hill 2 Remake стала одним из крупнейших игровых релизов прошлого года, вернув любимую классику в современном исполнении. Первоначально выпущенная 8 октября 2024 года, игра теперь расширила свое присутствие, тихо появившись еще в двух крупных магазинах ПК и с приятной скидкой в ​​придачу.

Silent Hill 2 Remake следует за Джеймсом Сандерлендом, который возвращается в окутанный туманом город после получения загадочного письма от своей покойной жены. Преследуемый горем и влекомый женщиной, которая жутко похожа на нее, Джеймс ищет ответы в мире, искаженном чувством вины и страха. Благодаря улучшенным боям, игровому процессу с видом из-за плеча и потрясающим визуальным эффектам, созданным с помощью трассировки лучей, эта переосмысленная классика углубляет психологический ужас новыми областями, секретами и захватывающим звуковым ландшафтом, который оживляет ужас Silent Hill, как никогда прежде.