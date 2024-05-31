"Ремейку нужен ремейк": ремейк Silent Hill 2 сравнили с оригинальной игрой

После долгих месяцев ожидания компания PlayStation вчера показала трейлер Silent Hill 2 Remake, в котором была подтверждена дата релиза, а затем Konami показала продолжительный геймплей ремейка игры.

Освежить игру поручили полякам из Bloober Team, но задача оказалась действительно серьезной - команде из Кракова выпала крайне важная задача, связанная с очень приятными, но в то же время и ностальгическими воспоминаниями почитателей данной игры. В итоге Bloober Team показала неплохое обновление оригинала, но после презентации появилось множество мнений о Silent Hill 2 Remake, которые... негативные.

Ремейк нуждается в ремейке.



Туман смотрится плохо, его видно только на расстоянии.



ps2 против ps3



Парень в ремейке раздражает. Дизайн должен быть верен оригинальной игре. Туман в оригинальной игре более кинематографичен и выразителен. Персонажи не реалистичны. Надеюсь, игра будет полностью переделана, и мы сможем насладиться хорошим опытом.



Немного сыроватая графика. Для меня layers of fear 2 лучше, чем ремейк.

Давайте вспомним, что с момента выхода оригинала прошло очень много времени, и одной из главных целей авторов Silent Hill 2 Remake была адаптация хоррора к современным реалиям и стандартам - из-за этого некоторые элементы выглядят совершенно иначе.

Последние сравнения показывают множество сцен и кадров, которые во всей красе демонстрируют художественное видение Bloober Team и большой объем работы, проделанный разработчиками над проектом.

Релиз Silent Hill 2 намечен на 8 октября 2024 года на PlayStation 5 и PC.