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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 187 оценок

"Ремейку нужен ремейк": ремейк Silent Hill 2 сравнили с оригинальной игрой

Gruz_
Новости

После долгих месяцев ожидания компания PlayStation вчера показала трейлер Silent Hill 2 Remake, в котором была подтверждена дата релиза, а затем Konami показала продолжительный геймплей ремейка игры.

Освежить игру поручили полякам из Bloober Team, но задача оказалась действительно серьезной - команде из Кракова выпала крайне важная задача, связанная с очень приятными, но в то же время и ностальгическими воспоминаниями почитателей данной игры. В итоге Bloober Team показала неплохое обновление оригинала, но после презентации появилось множество мнений о Silent Hill 2 Remake, которые... негативные.

Ремейк нуждается в ремейке.

Туман смотрится плохо, его видно только на расстоянии.

ps2 против ps3

Парень в ремейке раздражает. Дизайн должен быть верен оригинальной игре. Туман в оригинальной игре более кинематографичен и выразителен. Персонажи не реалистичны. Надеюсь, игра будет полностью переделана, и мы сможем насладиться хорошим опытом.

Немного сыроватая графика. Для меня layers of fear 2 лучше, чем ремейк.

Давайте вспомним, что с момента выхода оригинала прошло очень много времени, и одной из главных целей авторов Silent Hill 2 Remake была адаптация хоррора к современным реалиям и стандартам - из-за этого некоторые элементы выглядят совершенно иначе.

Последние сравнения показывают множество сцен и кадров, которые во всей красе демонстрируют художественное видение Bloober Team и большой объем работы, проделанный разработчиками над проектом.

Релиз Silent Hill 2 намечен на 8 октября 2024 года на PlayStation 5 и PC.

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28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
PolGhost

А как по мне - норм. Не идеально конечно, но норм. А недовольные всегда находятся. Не важно что. Пусть игра/фильм/сериал, подавляющим большинством признается как шедевр, все равно найдется человек, который скажет "херня какая-то для хомячков"

12
Danny Lamb

Деды будут всё равно недовольны. Перезапуск выглядит прекрасно. Туман выглядит кинематографично, а не как дым от горящего леса, как в оригинале.

0
fortuneismax Danny Lamb

незнаю что тут прекрасного, учитвая что игра вообще не про геймплей была , а про то какой наратив она задавала , тут ничего отвращающего или вызваающего напряжения нет. особенно отрывок в госпитале.

3
ZAUSA Danny Lamb

Учитывая разницу в 20 лет и какую картинку можно сегодня выдать, могли бы получше сделать.

0
A E ZAUSA

а может лучше пускай поиграет больше людей, а не "картинку лучше"?

0
ZAUSA A E

Если картинка будет лучше, то поиграет больше людей.

0
Кей Овальд

Женщин опять изуродовали... Почему они так ненавидят женщин?
А туман в ремейке лучше. Это прекрасно когда ты видишь, блин, куда идёшь.

6
Roayal cat

Мне из женщин пока одна Анжела смутила. Прям совсем не похожа. А на Марию зачем-то кожанку нацепили. Теперь реально как проститутка выглядит. Но может в этом и задумка была.

0
Maksimys Flether

Ну выглядит вполне нормально

1
sergeu78

оригинал наверно на максимальных настройках эмулятора запустили

1
брaтанчик

Шатал рот таких комментаторов

0
Satana Mogila

Проблема не в тумане, а в экшн-ориентированности игры. К сожалению, вид из-за плеча, увороты, и прочие боевые плюшки убивают атмосферу. Конами просто хочет свой римейк резика потому-что копировать резик это так принято и массам нравятся пострелушки, а не когда ты неповоротливый и беззащитный

0
Roayal cat

Ты видимо совсем забыл про оригинал. Там даже на харде патронов было столько что можно было солить. Я если и прибегал к ближнему бою только из-за разнообразия. А не потому что у меня боеприпасы заканчивались. И проходил оригинал всегда огнестрелом так что не один враг подойти не мог.

К сожалению, вид из-за плеча, увороты, и прочие боевые плюшки убивают атмосферу

Не ну а как надо то? Ну предложи свою версию. Сейчас абсолютно все игры современные с такой камерой. Увороты? На так по полу вроде не катался. Ну и обычный человек не захочет получить стальной трубой в башню и попробует увернуться как сможет.

1
Satana Mogila Roayal cat

А причем тут количество патронов? В оригинальных играх не хотелось пользоваться боевкой, в первую очередь, именно из-за неуклюжести главного героя, а не из-за нехватки ресурсов, если речь не о высоком уровне сложности. Вот там то, патронов намного меньше

Не ну а как надо то? Ну предложи свою версию. Сейчас абсолютно все игры современные с такой камерой.

Абсолютно все? Наоборот, сейчас многие инди игры, которые делают ставку на хоррор а не экшончик, стараются быть похожими на классические сурвайвл хорроры. Примеры наиболее успешных игр: Tormented Souls, Signalis, Song of Horror, Echoes of the Living, и даже предыдущий проект тех же Bloober Team, Medium.

Чекни предстоящую Post Trauma. Вот как по мне должен выглядеть идеальный современный Сайлент Хилл

0
darkMarshall

Туман не объёмный какой то, это да

0
Roayal cat

Я сам фанат оригинальной игры. Но то что она выглядит лучше чем римейк откровенное враньё. Хотя всегда найдуться такие уникумы. Помню когда римейк резидента 4го показывали находились те кто кричал - разницы в графике нету никакой...

0
Slonvprotivogaze

Анжела это капец конечно. Что голос, что лицо. Остальное всё понравилось.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Только идиoты ждали от блуберов хорошую игру. У них каждый проект - фекалия без оптимизации

0
Famiclone

Это ремейк для PS3? Выглядит он именно так

0
Gelyr

Бедная Анжела, капец они как её из каверкали, это на каким быть слепашарым что бы смотря в оригинал сделать вот это. Там девушка мучающияся от депрессии и в нутрих демонов была, а тут как будто от бабушки с деревни приехала... П****ц как же они з****ли своей борьбой, вот на х**.

0
walking_io

Я вот на такой коммент наткнулся, и если сравнить её с двух трейлеров.. То это звучит вполне логично, учитывая то, что в трейлере на 2 минуты была показана именно катсцена

0
Gelyr walking_io

Я искренне надеюсь что это "старый билд" иначе на это просто печально смотреть.

1
walking_io Gelyr

Аналогично)

0
Денис Сидоров 5

И вот это будет жрать 8 гб видео на минималках )) жалко капкомы не взялись за этот ремейк ,там бы и графон получше был и их собственный движок жрал бы по меньше)))) И еще че нельзя было нормально медсестер сделать?В Хомкоминге медсестры на порядок лучше выглядет чем здесь))))))))))))Получился оригинал на новом движке)))

0
Serj77777

Я думал,что будет хуже.Видно,что Bloober Team из кожи вон лезут,чтобы сделать хорошую игру.Недовольные явно сравнивают с ремейками Capcom,которые высоко задрали планку качества,но я в этом смысла не вижу,разные компании,разработчики,бюджеты и то,что я увидел на демонстрации,мне лично показалось,вполне достойным.)

0
ЛКПСС

ой отвалите скулявые

0
A E

пока что это пушка.

-2