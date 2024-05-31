"Ремейку нужен ремейк": ремейк Silent Hill 2 сравнили с оригинальной игрой

После долгих месяцев ожидания компания PlayStation вчера показала трейлер Silent Hill 2 Remake, в котором была подтверждена дата релиза, а затем Konami показала продолжительный геймплей ремейка игры.
Освежить игру поручили полякам из Bloober Team, но задача оказалась действительно серьезной - команде из Кракова выпала крайне важная задача, связанная с очень приятными, но в то же время и ностальгическими воспоминаниями почитателей данной игры. В итоге Bloober Team показала неплохое обновление оригинала, но после презентации появилось множество мнений о Silent Hill 2 Remake, которые... негативные.
Ремейк нуждается в ремейке.
Туман смотрится плохо, его видно только на расстоянии.
ps2 против ps3
Парень в ремейке раздражает. Дизайн должен быть верен оригинальной игре. Туман в оригинальной игре более кинематографичен и выразителен. Персонажи не реалистичны. Надеюсь, игра будет полностью переделана, и мы сможем насладиться хорошим опытом.
Немного сыроватая графика. Для меня layers of fear 2 лучше, чем ремейк.
Давайте вспомним, что с момента выхода оригинала прошло очень много времени, и одной из главных целей авторов Silent Hill 2 Remake была адаптация хоррора к современным реалиям и стандартам - из-за этого некоторые элементы выглядят совершенно иначе.
Последние сравнения показывают множество сцен и кадров, которые во всей красе демонстрируют художественное видение Bloober Team и большой объем работы, проделанный разработчиками над проектом.
Релиз Silent Hill 2 намечен на 8 октября 2024 года на PlayStation 5 и PC.
А как по мне - норм. Не идеально конечно, но норм. А недовольные всегда находятся. Не важно что. Пусть игра/фильм/сериал, подавляющим большинством признается как шедевр, все равно найдется человек, который скажет "херня какая-то для хомячков"
Деды будут всё равно недовольны. Перезапуск выглядит прекрасно. Туман выглядит кинематографично, а не как дым от горящего леса, как в оригинале.
незнаю что тут прекрасного, учитвая что игра вообще не про геймплей была , а про то какой наратив она задавала , тут ничего отвращающего или вызваающего напряжения нет. особенно отрывок в госпитале.
Учитывая разницу в 20 лет и какую картинку можно сегодня выдать, могли бы получше сделать.
а может лучше пускай поиграет больше людей, а не "картинку лучше"?
Если картинка будет лучше, то поиграет больше людей.
Женщин опять изуродовали... Почему они так ненавидят женщин?
А туман в ремейке лучше. Это прекрасно когда ты видишь, блин, куда идёшь.
Мне из женщин пока одна Анжела смутила. Прям совсем не похожа. А на Марию зачем-то кожанку нацепили. Теперь реально как проститутка выглядит. Но может в этом и задумка была.
Ну выглядит вполне нормально
оригинал наверно на максимальных настройках эмулятора запустили
Шатал рот таких комментаторов
Проблема не в тумане, а в экшн-ориентированности игры. К сожалению, вид из-за плеча, увороты, и прочие боевые плюшки убивают атмосферу. Конами просто хочет свой римейк резика потому-что копировать резик это так принято и массам нравятся пострелушки, а не когда ты неповоротливый и беззащитный
Ты видимо совсем забыл про оригинал. Там даже на харде патронов было столько что можно было солить. Я если и прибегал к ближнему бою только из-за разнообразия. А не потому что у меня боеприпасы заканчивались. И проходил оригинал всегда огнестрелом так что не один враг подойти не мог.
Не ну а как надо то? Ну предложи свою версию. Сейчас абсолютно все игры современные с такой камерой. Увороты? На так по полу вроде не катался. Ну и обычный человек не захочет получить стальной трубой в башню и попробует увернуться как сможет.
А причем тут количество патронов? В оригинальных играх не хотелось пользоваться боевкой, в первую очередь, именно из-за неуклюжести главного героя, а не из-за нехватки ресурсов, если речь не о высоком уровне сложности. Вот там то, патронов намного меньше
Абсолютно все? Наоборот, сейчас многие инди игры, которые делают ставку на хоррор а не экшончик, стараются быть похожими на классические сурвайвл хорроры. Примеры наиболее успешных игр: Tormented Souls, Signalis, Song of Horror, Echoes of the Living, и даже предыдущий проект тех же Bloober Team, Medium.
Чекни предстоящую Post Trauma. Вот как по мне должен выглядеть идеальный современный Сайлент Хилл
Туман не объёмный какой то, это да
Я сам фанат оригинальной игры. Но то что она выглядит лучше чем римейк откровенное враньё. Хотя всегда найдуться такие уникумы. Помню когда римейк резидента 4го показывали находились те кто кричал - разницы в графике нету никакой...
Анжела это капец конечно. Что голос, что лицо. Остальное всё понравилось.
Только идиoты ждали от блуберов хорошую игру. У них каждый проект - фекалия без оптимизации
Это ремейк для PS3? Выглядит он именно так
Бедная Анжела, капец они как её из каверкали, это на каким быть слепашарым что бы смотря в оригинал сделать вот это. Там девушка мучающияся от депрессии и в нутрих демонов была, а тут как будто от бабушки с деревни приехала... П****ц как же они з****ли своей борьбой, вот на х**.
Я вот на такой коммент наткнулся, и если сравнить её с двух трейлеров.. То это звучит вполне логично, учитывая то, что в трейлере на 2 минуты была показана именно катсцена
Я искренне надеюсь что это "старый билд" иначе на это просто печально смотреть.
Аналогично)
И вот это будет жрать 8 гб видео на минималках )) жалко капкомы не взялись за этот ремейк ,там бы и графон получше был и их собственный движок жрал бы по меньше)))) И еще че нельзя было нормально медсестер сделать?В Хомкоминге медсестры на порядок лучше выглядет чем здесь))))))))))))Получился оригинал на новом движке)))
Я думал,что будет хуже.Видно,что Bloober Team из кожи вон лезут,чтобы сделать хорошую игру.Недовольные явно сравнивают с ремейками Capcom,которые высоко задрали планку качества,но я в этом смысла не вижу,разные компании,разработчики,бюджеты и то,что я увидел на демонстрации,мне лично показалось,вполне достойным.)
ой отвалите скулявые
пока что это пушка.