Режиссер Кристоф Ган рассказал о том, какую концовку он выбрал для "Возвращения в Сайлент Хилл"

Режиссёр Кристоф Ган рассказал о том, какую концовку из Silent Hill 2 он выбрал для предстоящего фильма-экранизации "Возвращение в Сайлент Хилл".

Ган остановился на концовке "В воде". По его словам, это тот финал, который он увидел при своем первом прохождении игры в начале 2000-х годов. Ган назвал сцену на дне озера потрясающей и необычной для своего времени, поскольку вместо традиционной победы игроку открывалась суровая правда о главном герое.

Именно тогда он осознал, что Silent Hill 2 - это первая по-настоящему взрослая игра на PlayStation. Именно это ощущение внутреннего откровения режиссер и стремился перенести на большой экран. Ган считает, что фильм не должен был просто пересказывать сюжет игры - он должен воссоздавать тот эмоциональный опыт, который игрок проживает вместе с Джеймсом Сандерлендом. Концовка "В воде" считается одной из двух наиболее распространенных при первом прохождении оригинальной игры.

Премьера фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" состоится 22 января.