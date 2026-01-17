Режиссёр Кристоф Ган рассказал о своём подходе к созданию "Возвращения в Сайлент Хилл"

Компания Konami выпустила фичуретку посвященную фильму "Возвращение в Сайлент Хилл" - предстоящей экранизации Silent Hill 2.

Продюсер Молли Хассел подчеркнула, что режиссер Кристоф Ган, будучи сам геймером, смог с большим уважением подойти к переносу истории на большой экран. Со-продюсер Виктор Хадида добавил, что команда тесно сотрудничала с правообладателем Konami, чтобы сохранить аутентичность деталей и визуальный язык оригинала.

Сам режиссер объяснил, что воспринимает сюжет Silent Hill 2 как свободную интерпретацию мифа об Орфее и Эвридике - историю о спуске в ад ради возвращения любимой. В числе источников вдохновения он назвал фильм Жана Кокто Орфей.

Премьера фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" в России состоится уже 22 января.