Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 661 оценка

Русская озвучка ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice получила обновление

monk70 monk70

Команда GamesVoice выпустила обновление для своего русскоязычного дубляжа ремейка Silent Hill 2. Главным нововведением стала полная совместимость с версией игры из Microsoft Store — ранее локализация корректно работала только со Steam-изданием.

Помимо технических правок, авторы также пересмотрели часть материалов. В частности, были заменены реплики Мэри в начальной сцене, а также устранены обнаруженные несоответствия между дубляжом и субтитрами.

В GamesVoice отмечают, что обновление призвано сделать взаимодействие с фанатской озвучкой ещё более комфортным и атмосферным.

3
1
zSpartacuSz

А зачем если от механиков давным давно вышла озвучка уже?))