Русская озвучка ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice получила обновление

Команда GamesVoice выпустила обновление для своего русскоязычного дубляжа ремейка Silent Hill 2. Главным нововведением стала полная совместимость с версией игры из Microsoft Store — ранее локализация корректно работала только со Steam-изданием.

Помимо технических правок, авторы также пересмотрели часть материалов. В частности, были заменены реплики Мэри в начальной сцене, а также устранены обнаруженные несоответствия между дубляжом и субтитрами.

В GamesVoice отмечают, что обновление призвано сделать взаимодействие с фанатской озвучкой ещё более комфортным и атмосферным.