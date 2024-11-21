Саундтрек ремейка Silent Hill 2 стал доступен на музыкальных платформах

Ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team в этом году стала одной из самой высокооцененных игр - как со стороны игроков, так и со стороны критиков. Не в последнюю очередь это произошло благодаря великолепному музыкальному сопровождению от композитора Акиры Ямаоки.

Теперь музыкальное сопровождение из игры стало доступно в различных музыкальных сервисах, таких как: Spotify, Apple Music, Amazon Music и прочих. Продолжительность первого альбома составила 3 часа 15 минут - он состоит из 93 треков. Второй альбом состоит из 94 треков общей продолжительностью 2 часа 45 минут.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.