Сборы на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice уже превысили 50% от нужной суммы

Как стало известно, сборы на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2 от студии GamesVoice уже достигли важной отметки.
Пользователи поддержали создание русской озвучки на внушительную сумму: менее чем за две недели с момента начала сборов GamesVoice удалось собрать больше половины от требуемой суммы - 292,5 тысячи рублей из необходимых 480 тысяч рублей.
Скорее всего, в скором времени студии удастся собрать полную сумму. Ранее студия заявила о том, что русская озвучка игры в любом случае выйдет - сборы влияют лишь на набор актеров, которых они смогут пригласить для озвучки.
И это всего за 10 дней после объявления! Круть!
это еще и медленно, на хогвартс 2 млн собрали за тот же срок
Разве?
2 ляма конечно не собрали. но примерно около 80% было собрано в первые же дни. тобиж что то около 1.5-1.6 млн. остальное было дособрано в течении месяца.
Потому что там вся фан-база Гарри Поттера подтянулась, а у СХ и четверти от их количества нет.
После релиза можно будет и пройти в первый раз.
На полтора года можно забыть про озвучку,судя по тому как долго выходят озвучки со старых сборов
На куй пошли даомоеды!!!
Там какой-то чувак около 110к закинул и несколько по 50к. Красавчики
Кто заплатил за создание перевода, имеет полное моральное право качать игру с торрента.
Потому что за перевод должны платить разработчики
Объясните мне, в чём ценность этой игры? Тупо ходим по городу и бьём палкой ходячих глистов и каких-то человекоутят с огромным клювом. Концовки - какой-то бред обкуренный...
там диалогов не так много. смысл
Соберут. Жаль
А в чём проблема?
Ну люди тратят деньги на озвучку. Т.е. на то что по умолчанию должно быть в игре.
кто тебе сказал, что должна быть по умолчанию?)) русские игры выходят(одно название) не кто не делает перевод на хотя бы 5 языков, максимум текст. губу закатай и не кто не должен тебе, вам!
Да мне даром не надо. Я вполне комфортно играю в оригинале. А вы хомячки скидывайтесь на озвучки и прочее разводилово