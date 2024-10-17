Сборы на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice уже превысили 50% от нужной суммы

Как стало известно, сборы на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2 от студии GamesVoice уже достигли важной отметки.

Пользователи поддержали создание русской озвучки на внушительную сумму: менее чем за две недели с момента начала сборов GamesVoice удалось собрать больше половины от требуемой суммы - 292,5 тысячи рублей из необходимых 480 тысяч рублей.

Скорее всего, в скором времени студии удастся собрать полную сумму. Ранее студия заявила о том, что русская озвучка игры в любом случае выйдет - сборы влияют лишь на набор актеров, которых они смогут пригласить для озвучки.