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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 972 оценки

Сборы на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice уже превысили 50% от нужной суммы

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сборы на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2 от студии GamesVoice уже достигли важной отметки.

Пользователи поддержали создание русской озвучки на внушительную сумму: менее чем за две недели с момента начала сборов GamesVoice удалось собрать больше половины от требуемой суммы - 292,5 тысячи рублей из необходимых 480 тысяч рублей.

Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2

Скорее всего, в скором времени студии удастся собрать полную сумму. Ранее студия заявила о том, что русская озвучка игры в любом случае выйдет - сборы влияют лишь на набор актеров, которых они смогут пригласить для озвучки.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Alex Spector

И это всего за 10 дней после объявления! Круть!

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Mystik_86

это еще и медленно, на хогвартс 2 млн собрали за тот же срок

0
Alex Spector Mystik_86

Разве?

0
muxamor2011 Alex Spector

2 ляма конечно не собрали. но примерно около 80% было собрано в первые же дни. тобиж что то около 1.5-1.6 млн. остальное было дособрано в течении месяца.

0
Бэтмен из Блавикена Mystik_86

Потому что там вся фан-база Гарри Поттера подтянулась, а у СХ и четверти от их количества нет.

0
LastMoon

После релиза можно будет и пройти в первый раз.

0
Владимир Губайдуллин

На полтора года можно забыть про озвучку,судя по тому как долго выходят озвучки со старых сборов

0
Макс Макс 007

На куй пошли даомоеды!!!

0
Бэтмен из Блавикена

Там какой-то чувак около 110к закинул и несколько по 50к. Красавчики

0
SharpDuke

Кто заплатил за создание перевода, имеет полное моральное право качать игру с торрента.
Потому что за перевод должны платить разработчики

-1
Станислав Буянов

Объясните мне, в чём ценность этой игры? Тупо ходим по городу и бьём палкой ходячих глистов и каких-то человекоутят с огромным клювом. Концовки - какой-то бред обкуренный...

-1
антон фекалис

там диалогов не так много. смысл

-2
UnRus

Соберут. Жаль

-11
Alex Spector

А в чём проблема?

1
UnRus Alex Spector

Ну люди тратят деньги на озвучку. Т.е. на то что по умолчанию должно быть в игре.

-2
Юркец UnRus

кто тебе сказал, что должна быть по умолчанию?)) русские игры выходят(одно название) не кто не делает перевод на хотя бы 5 языков, максимум текст. губу закатай и не кто не должен тебе, вам!

1
UnRus Юркец

Да мне даром не надо. Я вполне комфортно играю в оригинале. А вы хомячки скидывайтесь на озвучки и прочее разводилово

0