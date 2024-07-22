SHIZA Project доработали русскую озвучку Silent Hill 2: теперь озвучено дополнение Born from a Wish

Студия SHIZA Project сообщила о том, что русская озвучка для оригинальной Silent Hill 2 была доработана: теперь дополнительный сценарий Born from a Wish (Рожденная желанием) тоже озвучен на русский язык. Таким образом, теперь вся игра доступна для прохождения с полной русской озвучкой.

Born from a Wish - дополнительный сценарий, который был добавлен в расширенное издание игры. Сценарий является приквелом к основной игре - в нем игрок управляет Марией. Девушка просыпается в стриптиз-клубе "Райская ночь", обнаруживает Сайлент Хилл в запустении и пытается вспомнить что с ней произошло.

Оригинальная Silent Hill 2 вышла в 2001-м году. Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября текущего года на PC и PS5.