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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 243 оценки

SHIZA Project доработали русскую озвучку Silent Hill 2: теперь озвучено дополнение Born from a Wish

AceTheKing
Новости

Студия SHIZA Project сообщила о том, что русская озвучка для оригинальной Silent Hill 2 была доработана: теперь дополнительный сценарий Born from a Wish (Рожденная желанием) тоже озвучен на русский язык. Таким образом, теперь вся игра доступна для прохождения с полной русской озвучкой.

Born from a Wish - дополнительный сценарий, который был добавлен в расширенное издание игры. Сценарий является приквелом к основной игре - в нем игрок управляет Марией. Девушка просыпается в стриптиз-клубе "Райская ночь", обнаруживает Сайлент Хилл в запустении и пытается вспомнить что с ней произошло.

Оригинальная Silent Hill 2 вышла в 2001-м году. Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября текущего года на PC и PS5.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ну озвучка такая себе у них конечно. Играть можно. Но я бы наверное не стал // Иван Страждин

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