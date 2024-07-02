SHIZA Project выпустили русскую озвучку Silent Hill 2

1 июля 2024 года состоялся релиз неофициальной русской озвучки для Silent Hill 2.

Озвучкой занималась команда SHIZA Project. Благодаря им теперь есть возможность ещё глубже погрузиться в навевающий ужас туманный город! Озвучку можно скачать на сайте.

Напомним, что действие Silent Hill 2 происходит в вымышленной вселенной, в которой повседневная действительность пересекается с альтернативным миром. Главным героем является Джеймс Сандерленд, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры. В письме она просит его приехать в курортный городок Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены. В конце концов он понимает, что часть его воспоминаний была самообманом. Игровой процесс состоит в решении загадок, поиске необходимых предметов, исследовании локаций и сражениях главного героя с монстрами.

На Metacritic оценка PC версии Silent Hill 2 составляет 70/100 баллов.