Компания Konami запустила новую скидочную кампанию на игры культовой серии психологических хорроров Silent Hill в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей распродажи ремейк SILENT HILL 2 и SILENT HILL f получили внушительные скидки в размере 72%. Кроме того, специальный комплект SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Standard Dual Pack, включающий стандартные издания обеих игр, доступен со скидкой 65%.

Несмотря на меньший размер скидки, приобретение SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Standard Dual Pack оказывается примерно на 7,6% выгоднее, чем покупка обеих игр по отдельности в рамках текущей распродажи.

SILENT HILL 2, разработанная студией Bloober Team, представляет собой полноценный ремейк культового психологического хоррора 2001 года. В центре сюжета находится Джеймс Сандерленд, который получает письмо от своей умершей супруги и отправляется в загадочный город Сайлент Хилл. Игра предлагает переработанную боевую систему, обновлённую графику, расширенные локации и камеру с видом из-за плеча.

Действие SILENT HILL f, разработанной студией NeoBards Entertainment, разворачивается в Японии 1960-х годов. Главной героиней выступает школьница Хинако Симидзу, родной город которой внезапно окутывает загадочный туман. Игрокам предстоит исследовать зловещие локации, решать головоломки и противостоять кошмарным существам. За сюжет игры отвечает японский писатель Рюкиси07, известный по серии «Когда плачут цикады».

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 9 декабря.