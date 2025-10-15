Silent Hill 2, Until Dawn, Yakuza: Like a Dragon и другое - Sony объявила пополнение каталога игр PlayStation Plus

Компания Sony объявила о новых играх, которые появятся в каталоге игр PlayStation Plus в октябре. Эти игры станут доступны игрокам с 21 октября. Среди доступных игр самыми популярными станут Silent Hill 2 и Yakuza: Like a Dragon.

Большинство игр будут доступны как подписчикам PlayStation Plus Extra, так и подписчикам Premium. Однако есть одна игра, эксклюзивная для подписчиков Premium: Tekken 3.

Полный список игр, которые появятся в сервисе, представлен ниже. Как уже упоминалось, все игры станут доступны 21 октября. Помимо перечисленных ниже игр, вы по-прежнему сможете получить доступ к бесплатным ежемесячным играм октября, доступным всем подписчикам до 3 ноября.

PlayStation Plus Extra и Premium | Каталог игр

Silent Hill 2 | PS5

Until Dawn | PS5

V Rising | PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4

Poppy Playtime: Глава 1 | PS5, PS4

As Dusk Falls | PS5, PS4

Wizard with a Gun | PS5

PlayStation Plus Premium | PS VR2 и классика