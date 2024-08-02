Слух: Konami разрабатывает еще одну Silent Hill

По словам инсайдера Dusk Golem, в разработке сейчас находится еще одна игра серии Silent Hill. Занимается проектом непосредственно внутренняя команда Konami, а не сторонняя студия, как это было раньше.

В последние годы компания выступала исключительно издателем частей франшизы. Все анонсированные на текущий момент проекты производят партнеры.

Почему Konami вновь решила лично заняться серией, пока непонятно. Подробности предстоящей игры и примерные сроки выхода не раскрываются.

В финансовом отчете за второй квартал 2024 года компания подтвердила намерение развивать вселенную Silent Hill. Konami хочет и дальше выпускать «совершенно новые игры» по франшизе.

8 октября 2024-го на PlayStation 5 и PC выйдет ремейк Silent Hill 2. Еще в разработке находятся Silent Hill: Townfall и Silent Hill f.