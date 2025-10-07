Слух: ремейк Silent Hill 2 появится в подписке PS Plus Extra в конце этого месяца

Ремейк Silent Hill 2, по сообщениям, появится в каталоге PlayStation Plus в конце этого месяцабудет доступен подписчикам тарифных планов Extra и Premium.

Об этом сообщил надежный инсайдер Billbil_kun из Dealabs, по словам которого римейк культового хоррора от Konami и Bloober Team появится в библиотеке подписки уже 21 октября. Подборка игр PS Plus на этот месяц будет анонсирована на следующей неделе, 15 октября

Billbil-kun хорошо осведомлен об этих анонсах. Совсем недавно он заранее сообщил, что Alan Wake 2 от Remedy будет добавлена в линейку PlayStation Plus Essential, что было подтверждено Sony во время последней State of Play.

Напомним, что Silent Hill 2 вышла 8 октября прошлого года как эксклюзив для PS5, и ПК.