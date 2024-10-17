Согласно сервису SteamSpy, на PC было продано 283 тысячи копий ремейка Silent Hill 2

Сегодня Konami объявила о том, что продажи ремейка Silent Hill 2 к 11 октября достигли миллиона копий на всех платформах:
Согласно аналитическому сервису SteamSpy, весьма внушительную долю в продажи игры внесли PC-игроки. По данным сервиса, продажи игры на PC составили 283 тысячи копий. Учитывая это, вероятно издатель остался доволен тем, что решил по совету Bloober Team выпустить игру на PC. При этом игра получила крайне положительные отзывы в Steam, что, скорее всего, позитивно сказалось и на продажах консольной версии игры.
Так же стоит учитывать, что издатель решил не тратиться на защиту игры, поэтому ему не придется платить отчисления с продаж австрийской Denuvo.
Вот. И никакой Дуни.
Держите в уме, что игра была взломана за пару дней до её официального релиза и спокойно лежала на богоугодных торрентах, а потом говорите, что клятые пираты руинят бизнес издателям.
Как никогда лучше подтверждается заявление, что хорошей игре - хорошие продажи.
Следовательно, наши малолетние деб..., пардон, наши люди определённого склада ума с PG, которые радикально против пиратства, мало того, что являются людьми определённого склада ума, так ещё и оказались ВНОВЬ радикально неправы.
Я тоже мог играть уже 6 октября, но спокойно ждал официального выхода обычной версии. Ты полностью прав!
Все просто, качественно сделаная игра продастся и без защиты, нафиг никому не нужная игра утонет в смешанных или отрицательных отзывов людей которым плевать куда потратить деньги.
Особенно забавляет факт того как есть издатели типа Sega или Capcom которые так защищают свои игры что даже делают DLC под видом "бонусов" и даже копейки состригают с нормисов.
Защита в мультиплеерных играх понятно от читеров, но в синглах Denovo сжирает так 30-45% ресурсов компа.
А в чем они не правы? В том, что ты играешь в игры за чужой счёт? Труды разработчиков оплачивают в таком случае другие геймеры. Если этот ремейк себя хорошо продаст, то не факт, что следующий без денувы выйдет.
какие 30-45%,отсилы 5%, покажи мне разницу в игре где есть 30% без денувы
В том, что эти додики много слезливо треплются на форумах о том, как бедным издателям и разработчикам денег аж на хер без соли не хватает, хотя фактически скорее всего зарплата какого-нибудь среднего аниматора или программиста превышает их собственную в десятикратном размере даже без поправки на курс доллара.
Вообще сидеть и вечно считать на форумах чужое бабло, кто там сколько "нидапалучил деняк" это удел вечных внутренних нищебродов. Нормальные люди игру либо честно купили, либо честно спиратили, но сделали это просто потому, что могли, не прикрываясь какими-то умозрительными благородными принципами, натянутыми аки гондон на глобус их самолюбия.
Спасибо, добавлю в новость
Так мало покупок скорее обусловленно тем, что она очень требовательна к железу и в особенности к видеопамяти. Моя старушка 2070S 8gb работала в 30fps на пределе, на средних настройках в 1080р. Память съедалась до 7,6gb
Я может не понимаю чего, у меня на 1660ti фпс 55-60. Может потому что без rtx.
Там многие настройки почти не улучшают качество и их можно понизить, у тебя точно было бы 60 и больше фпс
Пардон. Уточняю - сама видюха у меня нагружалась на 40 - 50 процентов. Но все равно были статтеры, заикания прочее вытикающее из-за нехватки видеопамяти. У тебя были заикания?
Есть такое, но очень редко.
Пока мало для хорошей игры, ремейка одной из лучших игр. Посмотрим, что будет в итоге.
Пока игра не продастся хотя бы на 2-5 ляма копий она не окупится даже... так что радоваться пока что рано...
с радостью взял в стиме. отличная игра и отличных продаж ей
Честно говоря не перестаёшь удивляться этим кретинам, могли бы точно больше продать сделав хотя бы нормальную возможность купить, да хрен с ним пусть даже гифтом, но очевидно им мои деньги не нужны.
Куплю на РуТоре как дополируют патчами и выпустят озвучку
Сейчас прибегут "сектанты" с двойными стандартами и начнут: "хорошую игру надо поддержать рублём", забыв про то, что говорили в темах с Denuvo, когда им перед покупкой надо "ознакомиться" и что они бесплатно "делают рекламу".
Если бы в ней была пожизненное Денува и каким то чудом не продавались Активашки по 100 руб., я бы всё равно ее не купил, как любую другую одиночную игру, а просто бы прошел мимо. К сожалению упоротые собиратели коллекций в Стимах и прочие клоуны просто не понимают, что те, кто качает с Торрентов и покупают Активашки просто пройдут мимо покупки игры и разработчик ничего не потеряет от этого, если игра хорошая ее всё равно массово купят те кто покупает из принципа, если нет - то никакая Денува не изменит ситуацию.
это не сектанты это придурки которые решили что могут говорить кому-то что и как им делать)
Я бы с радостью поддержал такую игру, но в России даже ключ нельзя активировать. Приходится бесплатно играть.
Тут вообще не нужно никак оправдываться за то, что люди любят халяву. Люди качают потому что МОГУТ и потому что им НИЧЕГО НЕ БУДЕТ за это. Лицемерие некоторых людей просто надоело...