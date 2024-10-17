Согласно сервису SteamSpy, на PC было продано 283 тысячи копий ремейка Silent Hill 2

Сегодня Konami объявила о том, что продажи ремейка Silent Hill 2 к 11 октября достигли миллиона копий на всех платформах:

Согласно аналитическому сервису SteamSpy, весьма внушительную долю в продажи игры внесли PC-игроки. По данным сервиса, продажи игры на PC составили 283 тысячи копий. Учитывая это, вероятно издатель остался доволен тем, что решил по совету Bloober Team выпустить игру на PC. При этом игра получила крайне положительные отзывы в Steam, что, скорее всего, позитивно сказалось и на продажах консольной версии игры.

Так же стоит учитывать, что издатель решил не тратиться на защиту игры, поэтому ему не придется платить отчисления с продаж австрийской Denuvo.