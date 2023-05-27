Сообщается, что несколько проектов Silent Hill получат новые трейлеры раньше, чем вы думаете ©

Konami работает над несколькими проектами Silent Hill, и, по словам инсайдера Dusk Golem, в ближайшие дни может быть выпущена новая партия трейлеров. Фанаты были разочарованы отсутствием Silent Hill на недавней PlayStation Showcase, поскольку многие надеялись, что мы получим новые подробности после анонса Silent Hill на презентации в октябре прошлого года.



Несколько сообщений от Dusk Golem и The Snitch (еще одного автора утечек с большим послужным списком) говорят о том, что мы можем ожидать несколько трейлеров Silent Hill в ближайшее время, возможно, даже до того, как месяц подойдет к концу. Предположительно, мы получим новые трейлеры для ремейка Silent Hill 2, Silent Hill: Townfall, и Silent Hill Ascension, который является предстоящим интерактивным опытом, где зритель определяет ход сюжета в реальном времени. Более того, они подчеркивают, что действительно видели эти трейлеры, а не просто слышали о них.

Dusk Golem также добавляет, что трейлер ремейка Silent Hill 2 должен выйти до начала Summer Game Fest в этом году. Silent Hill: Townfall, по всей видимости, также запланирована на 2023 год, так как они отмечают, что игра также была включена в недавний отчет Sony за финансовый год. Однако обсуждение также подтолкнуло к спекуляциям о местонахождении Silent Hill: The Short Message, которая является скорее мифом, чем чем-либо еще. Мы знаем о ней так мало, кроме того, что она была оценена тайваньским рейтингом, а также неясного синопсиса.

Что касается качества того, что мы получим, Dusk Golem, похоже, понравилось все, что ему удалось узнать, заявив, что "Ascension выглядит великолепно графически" и что Silent Hill: Townfall выглядит достаточно интересно.



Инсайдер также поделился некоторыми подробностями о серии Resident Evil. Dusk Golem сказал, что фанатам не стоит надеяться на что-либо, связанное с Resident Evil 9 в этом году, поскольку он "не ожидает ее анонса", а если он и состоится, то он будет "очень удивлен".