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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 499 оценок

Состоялся релиз ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami

AceTheKing
Новости

Только что состоялся релиз стандартного издания ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team и компании Konami.

PC-версия Silent Hill 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты Denuvo

В игре рассказывается история Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за три года до событий игры. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.

Игра получила отличные оценки критиков и игроков: средняя оценка игры на Metacritic составила 87 баллов, а пользовательский рейтинг игры в Steam составил 96% (крайне положительный) на основании свыше 4700 обзоров.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.

16
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Black Future
3
RickeyIMBA

самое главное лицо мужское стало а вот тело странное стройное__

1
meushroom

истина где-то рядом

5
Курен Валуев

агент Малдер?!

2
антон фекалис

анжелла стала толстушкой. джеймс гигачадом. фризит часто а так играть можно

2
KillMeSylarS

0 фризов на 3070 и i712700k и 32 ram. хз конечно какое у тя железо но игра отлично идет в 2к

-12
RickeyIMBA KillMeSylarS

запиши демку с фрейм таймом, клоун

6
Kenn1y KillMeSylarS

Если с RT и без DLSS, то ещё нормально.

0
Sinmax
мария стала толстушкой

слышу звон, да не знаю, где он лол хоть бы имя запомнил.

1
KnDiman

Не Мария, а Анжела отожралась, фризы думаю патчами поправят, но игра удалась)

0
Nell_0071

Ток состаялся, а я уже в больницу прибыл! Играю с ранним пропусков из стима)

1
MadPyramus

Тоже там, но на пиратке. Больше всего раздражают узкие пространства, на которых враги зажимают, и в два смычка долбят. Ещё кумарит инвентарь, в котором остаётся весь тот бесполезный хлам который уже не нужен.

2
Kenn1y

Многие прошли ещё к выходным, диски в среду завезли.

-1
askazanov

Подожду немного ещё)

0
антон фекалис

у кого то ранний доступ благодаря зелёному магазинчику

-5