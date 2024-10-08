Состоялся релиз ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami

Только что состоялся релиз стандартного издания ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team и компании Konami.

В игре рассказывается история Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за три года до событий игры. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.

Игра получила отличные оценки критиков и игроков: средняя оценка игры на Metacritic составила 87 баллов, а пользовательский рейтинг игры в Steam составил 96% (крайне положительный) на основании свыше 4700 обзоров.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.