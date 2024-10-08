Состоялся релиз ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami

Только что состоялся релиз стандартного издания ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team и компании Konami.
В игре рассказывается история Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за три года до событий игры. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.
Игра получила отличные оценки критиков и игроков: средняя оценка игры на Metacritic составила 87 баллов, а пользовательский рейтинг игры в Steam составил 96% (крайне положительный) на основании свыше 4700 обзоров.
Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.
самое главное лицо мужское стало а вот тело странное стройное__
истина где-то рядом
агент Малдер?!
анжелла стала толстушкой. джеймс гигачадом. фризит часто а так играть можно
0 фризов на 3070 и i712700k и 32 ram. хз конечно какое у тя железо но игра отлично идет в 2к
запиши демку с фрейм таймом, клоун
Если с RT и без DLSS, то ещё нормально.
слышу звон, да не знаю, где он лол хоть бы имя запомнил.
Не Мария, а Анжела отожралась, фризы думаю патчами поправят, но игра удалась)
Ток состаялся, а я уже в больницу прибыл! Играю с ранним пропусков из стима)
Тоже там, но на пиратке. Больше всего раздражают узкие пространства, на которых враги зажимают, и в два смычка долбят. Ещё кумарит инвентарь, в котором остаётся весь тот бесполезный хлам который уже не нужен.
Многие прошли ещё к выходным, диски в среду завезли.
Подожду немного ещё)
у кого то ранний доступ благодаря зелёному магазинчику